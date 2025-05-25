В Челябинской области почти 270 пар выбрали дату 25 мая для регистрации брака

ЗАГСы открыли свои двери в воскресенье для желающих сыграть свадьбу

Ежегодно в календаре можно найти несколько красивых дат, в которых совпадают число, месяц и (или) год. Обычно они пользуются большой популярностью среди молодоженов. 25.05.2025 — не исключение: в эту дату в Челябинской области связать себя узами брака захотели 268 пар, рассказали ИА «Первое областное» в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области.

«Больше всего заявлений подано в Металлургический и Советский отделы управления ЗАГС Челябинска — 62 и 41 соответственно, а также в отдел ЗАГС Ленинского района Магнитогорска — 23 заявления», — уточнили в госкомитете.

Кстати, обычно в воскресенье в ЗАГСах браки не заключают. Но так как многие пары предпочли сыграть свадьбу именно в эту дату, то сотрудники пошли им навстречу.

Еще одной красивой датой в мае была 05.05.2025. Но тогда такого ажиотажа не было: в этот день в регионе зарегистрировали 35 браков.

Всего с 1 января по начало мая 2025 года в Челябинской области заключено 5924 брака, что на 319 больше, чем за аналогичный период 2024-го. Наибольшее количество браков заключается летом. Но и май востребован среди молодоженов.