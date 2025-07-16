Что такое брачный договор и зачем его заключать

В Челябинске молодожены все чаще хотят оформить этот документ



Процедура заключения брачного договора становится частой практикой в Челябинске. Что это такое и почему люди стали обращаться к праву в вопросах создания семьи? Рассказывает юрист Наталья Карпова.

— Наталья, какие условия можно включить в брачный договор? Можно ли предусмотреть раздел имущества?

— Условия брачного договора регулируются положениями статьи 42 Семейного кодекса. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой, раздельной собственности на все имущество супругов. Супруги вправе определить в брачном договоре права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить имущество, которое будет передано каждому супругу в случае расторжения брака. Они могут включить в брачный договор любые иные положения, но только касающиеся имущественных отношений.

— Можно ли в этот документ включить, например, обязательство избавиться от вредной привычки?

— В брачный договор нельзя включить неимущественные права и обязанности. К примеру, обязательство супруга не злоупотреблять алкоголем и соответствующие последствия не получат законной силы и защиты судом. В моей практике был случай, когда в брачном договоре было предусмотрено одно условие. В случае приобретения в собственность жилого помещения супруг обязуется сняться с регистрационного учета по адресу другого помещения, где он на тот момент был зарегистрирован, и отказаться от участия в бесплатной передаче в собственность занимаемого спорного жилого помещения в пользу своей дочери. После расторжения брака супруг данное условие не выполнил. Бывшая жена обратилась в суд о прекращении права собственности, ссылаясь на основание указанного условия. Но суд не защитил права истицы бывшей супруги и признал данное условие ничтожным, поскольку отношения, связанные с приватизацией жилого помещения, не относятся к имущественным отношениям супругов. Они регулируются специально нормативным правовым актом о приватизации жилищного фонда.

— В каких случаях документ может быть признан недействительным?

— Брачный договор может быть оспорен не только самими сторонами брачного договора, но и кредиторами, а также арбитражным управляющим, если в отношении одного из супругов возбуждено дело о банкротстве. Если будет установлено, что брачный договор был заключен, чтобы избежать взыскания на имущество, то он будет в судебном порядке признан недействительным. Чаще всего брачный договор оспаривается в случае, когда его условия ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. В большинстве случаев после расторжения брака один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, совместно нажитое в период брака. Суды применяют положение пункта 3 статьи 42 Семейного кодекса РФ, согласно которому брачный договор не может содержать условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства. У меня был случай. Моя доверительница занималась ведением домашнего хозяйства, воспитанием детей, а ее супруг вел предпринимательскую деятельность. При этом за продолжительный период брака в личную собственность либо в общую долевую собственность в пользу моей доверительницы никакого имущества не приобреталось и не оформлялось. Несовершеннолетние дети проживали с матерью по месту жительства их бабушки, собственниками также не являлись никакого имущества. Между тем на супруга было оформлено множество жилых и нежилых помещений, которые в соответствии с брачным договором остались у него же.

— Влияет ли брачный договор на имущество, приобретенное до свадьбы?

— Он регулирует вопросы раздела имущества, которое у нас приобретено во время брака. Мы понимаем, что по общему правилу у супругов действует режим совместной собственности. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов такое имущество приобретено и на чьи средства приобретены вещи. Супруг, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, заботился о детях или не имел самостоятельного дохода по другим уважительным причинам, также имеет право на общее имущество. К общему имуществу относятся приобретенные движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли, в капитале внесенные в коммерческие организации, и любое другое имущество, нажитое супругами в период брака.

— Как заключить брачный договор? Куда нужно обращаться?

— Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Юрист его тоже может составить, но в любом случае нотариус его удостоверит. Юрист может включить в структуру документа какие-то индивидуальные особенности семьи, объяснить их значения, правовые последствия. Нотариус будет оценивать законность положений и укажет на какие-то недопустимые пункты.

— Какие для этого нужны документы?

— В первую очередь это документы, удостоверяющие личность обоих супругов, свидетельство о регистрации брака, если он уже заключен, свидетельство о рождении детей, если они есть. Нужны документы, подтверждающие право собственности данного имущества, если уже устанавливается порядок раздела уже приобретенного имущества.

Брачный договор обеспечивает финансовую стабильность, определяет порядок распределения доходов и расходов супругов. Все больше челябинских пар осознанно подходят к вопросам семейного права.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинской области за год на треть снизилось число разводов.

Автор: Яна Копылова