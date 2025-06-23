В Челябинске свадебный бум: 500 пар решили пожениться 25 июля

Помимо городских загсов регистрацию брака открыли в зале библиотеки им. Пушкина

Дата 25.07.2025 стала невероятно популярной среди челябинских молодоженов. Более 500 пар подали заявления на регистрацию брака в этот день, установив новый рекорд. Из-за огромного ажиотажа многие ЗАГСы уже закрыли запись, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

Однако у влюбленных, которые не успели подать заявление в обычные ЗАГСы, появился уникальный шанс. Центральная библиотека имени Пушкина открывает свои двери для свадебных церемоний, предлагая незабываемую атмосферу Пушкинского зала.

Сегодня, 23 июня, — последний день, когда можно подать заявление на регистрацию брака 25 июля в этом романтическом месте. Для записи доступны последние несколько мест.