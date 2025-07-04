В Челябинске ко Дню семьи показали 100‑летнее платье невесты

В Центральной библиотеке прошла уникальная свадебная выставка

В Центральной библиотеке имени Пушкина в Челябинске региональный ЗАГС начал череду праздничных событий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Там прошло модное дефиле, свадебная выставка и торжественная церемония бракосочетания. Фотограф Первого областного медиахолдинга окунулся в атмосферу праздника.





С Днем семьи, любви и верности челябинцев поздравил замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Он отметил важность семейных ценностей и преемственности поколений. Особый акцент был сделан на примере святых Петра и Февронии, чья история стала символом супружеской верности.





Свадебные платья, букеты и украшения разных эпох и стилей показали на выставке, которая раскинулась на несколько залов библиотеки.









Самому старинному — башкирскому свадебному платью — уже 111 лет.





Помимо этого, среди экспонатов встречаются старинные альбомы, куклы и украшения на машину.

«Этот проект — мост между традициями и современностью. Каждый экспонат здесь рассказывает свою историю любви», — заметила председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.





В этот день посетители библиотеки стали свидетелями зарождения новой семьи на торжественной церемонии бракосочетания. Молодых поздравила Людмила Рерих.









Еще в этот день чествовали супружеские пары, которые прожили вместе 25, 35 и 50 лет. Они получили памятные подарки и цветы.





Кульминацией праздника стало модное дефиле — показ моделей семейной тематики от учащихся Челябинского социально-профессионального колледжа «Сфера».

Желающие могли поучаствовать в мастер-классе по скрапбукингу и насладиться концертной программой от местных коллективов.



