В Челябинской области за 11 миллионов рублей отремонтируют три ФАПа

Деньги выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения

В Челябинской области на капитальный ремонт ФАПов поселка Синий Бор, сел Песчаное и Половинка Увельского района выделили более 11 миллионов рублей. Как рассказали сегодня, 16 сентября, в пресс-службе регионального Минздрава, в фельдшерско-акушерских пунктах уже заменили окна, водопровод, проводку и кровлю.

«Наш ФАП построен был очень давно, последний капитальный ремонт когда делали — даже не помним! Сейчас очень ждем, когда завершатся строительные работы и мы увидим, насколько преобразится наш ФАП. У нас работают замечательные медицинские работники, которые заслужили отличные условия для работы, да и нам, пациентам, приятно будет приходить на прием в уютный и светлый ФАП», — рассказала жительница поселка Синий Бор Надежда Халитова.

Фельдшерско-акушерские пункты приведут в порядок по программе модернизации первичного звена. Работа в этом направлении в регионе идет полным ходом.

Ранее в Челябинской области выделили 62 миллиона рублей на капитальный ремонт двух больниц Уйского района.

Недавно большой ремонт начался в саткинской районной поликлинике № 1. Его стоимость составляет около 140 миллионов рублей. Работы должны завершить в марте 2023 года.