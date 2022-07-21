В Челябинской области за 140 миллионов рублей отремонтируют поликлинику

Бригады рабочих уже приступили к работам

В саткинской районной поликлинике № 1 начался большой ремонт. Учреждение приведут в порядок по федеральной программе «Модернизация первичного звена» за 140 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе учреждения.

«В поликлинике полностью отремонтируют кабинеты врачей и хозяйственные помещения, заменят коммуникации, входную группу и фасад здания. В настоящее время бригады подрядчика выполняют демонтаж старых конструкций и облицовки», — рассказали в пресс-службе районной больницы Сатки.

Ориентировочные сроки окончания ремонта — март 2023 года.

На время проведения ремонта поликлиника переехала в здание бывшего травматологического корпуса.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще в мае в своем обращении к Законодательному собранию назвал главную задачу в здравоохранении региона: акцент сделают на развитии первичного звена. Планы по его модернизации отражены в соответствующей региональной программе. ИА «Первое областное» узнало, что уже сделано для повышения качества медицинской помощи в регионе.

