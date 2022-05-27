Модернизация первичного звена обеспечит доступность медпомощи в Челябинской области

Что сделают в регионе в 2022 году для развития здравоохранения

В Челябинской области в 2022 году для развития здравоохранения приобретут 117 скорых и неотложек, построят десять фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтируют 26 больниц и закупят 1325 единиц различного медицинского оборудования. Такие планы отражены в региональной программе модернизации первичного звена. ИА «Первое областное» узнало, что уже сделано для повышения качества медицинской помощи в регионе.



«Сейчас видим, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. При этом задачи для здравоохранения по-прежнему масштабные. Есть другие заболевания, которые, к сожалению, никуда не ушли. Поэтому текущая работа в системе здравоохранения крайне важна. Продолжаем все программы, которые у нас есть в регионе, в том числе модернизацию первичного звена, капитальные ремонты, приобретение необходимого оборудования. Здравоохранение сегодня активно работает над тем, чтобы все текущие задачи были решены», — ранее отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Программу модернизации первичного медицинского звена в Челябинской области запустили еще в 2021 году. К 2025 году запланировано строительство 94 новых медицинских объектов: 78 ФАПов, поликлиник в Миасском, Миньяре, Аргаяше, хирургический комплекс в Нязепетровске, ремонт 348 медучреждений, приобретение новой техники и обновление автопарка скорых и неотложек.

Все это проводится на условиях софинансирования федерального и регионального бюджетов, около 95% которого — федеральные средства. Общая стоимость программы на период с 2021 по 2025 год составляет 13,8 млрд рублей, 2,5 млрд из них — на 2022 год.

Так, в этом году запланировано обновление транспортного парка больниц, в том числе в сельской местности. Речь идет о 117 машинах, 79 из которых, согласно заключенным контрактам, должны поступить в регион в июне.





Внимание уделено фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам) и трудоустройству сотрудников на появившиеся вакантные рабочие места. Минздравом Челябинской области совместно с Минстроем Челябинской области разработана дорожная карта по своевременному строительству и реконструкции 10 объектов. К ноябрю работы завершат в поселках Придорожном, Кварцитном, Крутоярском и селах Кабанка, Петропаловка и Аминево.

Также в Челябинской области запланирован ремонт 88 зданий 26 медицинских организаций и их структурных подразделений, в том числе в селах, и обеспечение больниц, оказывающих первичную помощь, необходимым оборудованием. По данным регионального Минздрава на 1 мая, уже поставлено 1 110 медицинских устройств, конкатенация по еще 54 ожидается в мае и июне.





Программа модернизации к 2025 году позволит достичь основной цели — обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.