Аппарат суточного мониторирования поступил в сельскую больницу Челябинской области

Он поступил в учреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения

В районную больницу села Агаповка поступил аппарат суточного мониторирования. Устройство фиксирует изменение в работе сердца, отслеживает динамику артериального давления и пульса в привычных для пациента условиях. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Любое обновление вызывает радостные эмоции, будь то завершенный ремонт, поступление нового оборудования или медицинский транспорт. Наша больница обновляется, становится современным лечебным учреждением», — рассказала главный врач районной больницы села Агаповка Олеся Латышева.

Оборудование поступило по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Врач функциональной диагностики учреждения Рита Мингажева говорит, что оно было очень востребовано.

«Обращаются к нам пациенты и из поликлиники, и из стационара. Аппарат может показать патологию нарушения ритма, ишемию. При боли в грудной клетке, одышке или высоком давлении обязательно нужно обратиться к лечащему врачу. При нарушениях пациента направляют к кардиологу. После обследования легче поставить диагноз и назначить дальнейшее лечение», — уточнила Рита Мингажева.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще в мае в своем обращении к Законодательному собранию назвал главную задачу в здравоохранении региона: акцент сделают на развитии первичного звена. Планы по его модернизации отражены в соответствующей региональной программе. ИА «Первое областное» узнало, что уже было сделано для повышения качества медицинской помощи в регионе.

Работа в этом направлении продолжается. Так, летом горбольница Магнитогорска получила УЗИ‑аппарат стоимостью 8 миллионов, два новых автомобиля для доставки врачей к пациентам и УЗИ-аппарат поступили и в горбольницу Копейска. Начали строить новые ФАПы, ремонтировать поликлиники и сельские больницы.