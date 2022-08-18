В Челябинской области за 62 миллиона отремонтируют две сельские больницы

Учреждения приведут в порядок по программе модернизации первичного звена

В Челябинской области выделили 62 миллиона рублей на капитальный ремонт двух больниц Уйского района. Их приведут в порядок по программе модернизации первичного звена. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, за 24 миллиона рублей в больнице села Ларино отремонтируют стены, заменят кровлю, коммуникации, благоустроят территорию и парковку. Как отмечает фельдшер Наталья Приданникова, последний раз учреждение приводили в порядок в 2011 году.

«Мы очень счастливы и с нетерпением ждем уже первых результатов ремонта», — отметила Наталья Приданникова.

Также продолжаются ремонтно-строительные работы в Мирненской участковой больнице, где подрядчик уже готовится к сдаче объекта. На капитальный ремонт было выделено около 38 миллионов рублей.

«Надеемся, население оценит наш вклад. Мы всегда стараемся сделать медицину доступнее и комфортнее как для пациентов, так и для сотрудников», — отметил главный врач районной больницы села Уйского, к которой относятся учреждения, Юрий Демьянов.

Недавно большой ремонт начался в саткинской районной поликлинике № 1. Его стоимость составляет около 140 миллионов рублей. Работы должны завершить в марте 2023 года.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще в мае в своем обращении к Законодательному собранию назвал главную задачу в здравоохранении региона: акцент сделают на развитии первичного звена. Планы по его модернизации отражены в соответствующей региональной программе. ИА «Первое областное» узнало, что уже сделано для повышения качества медицинской помощи в регионе.