Алексей Текслер назвал главную задачу в здравоохранении Челябинской области

Акцент сделают на развитии первичного звена

Важнейшая задача в здравоохранении Челябинской области на сегодняшний день — это реализация президентской программы развития первичного звена. Это своевременное приобретение оборудования и автотранспорта, а также ремонты в поликлиниках и больницах Южного Урала. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил губернатор Алексей Текслер в обращении к Заксобранию региона.



«Только в этом году мы отремонтируем 119 объектов в 26 медицинских организациях», — отметил Алексей Текслер.

Эта работа станет продолжением развития здравоохранения в Челябинской области, начатого три года назад. В регионе строят, реконструируют, ремонтируют и оснащают оборудованием объекты на всех уровнях: от первичного звена до высокотехнологичной медицинской помощи.

«Знаковым событием, конечно, стало в 2020 году строительство с нуля и запуск в экстремальных условиях пандемии новой областной инфекционной больницы. В 2021 году здесь появились еще три корпуса, что позволило довести ее максимальную мощность до 732 мест. В Обращении 2019 года была поставлена цель — 100 новых фельдшерско-акушерских пунктов к 2024 году. Уверен, что мы справимся с поставленной задачей в срок», — отметил Алексей Текслер.

Так, за три года уже построили 66 ФАПов, из них 21 — в прошлом году. Для малонаселенных и удаленных территорий за эти три года было поставлено 20 мобильных медицинских комплексов, прикрепленных к районным больницам. С 2019 года на две трети обновили парк автомобилей скорой помощи.

Напомним, в Челябинской области планы по модернизации первичного звена отражены в соответствующей региональной программе. ИА «Первое областное» узнало, что уже сделано для повышения качества медицинской помощи в регионе.