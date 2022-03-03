На трассе М‑5 в Челябинской области вместе со снегом сходит асфальт

Водители утверждают, что разрушающееся дорожное покрытие становится причиной частых пробок и аварий

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Пробки на федеральной трассе М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области не редкость. Чаще всего они образуются во время снегопадов, но, по словам водителей, не только осадки затрудняют здесь движение. Водители поделились фотографиями моста, который нависает над рекой Сим. По нему ежедневно проезжает огромный поток транспорта. Выбитый асфальт становится также причиной пробок. На этом участке дороги ведутся работы по расширению трассы, они завершатся к осени 2024 года, а пока автомобилисты вынуждены объезжать ямы и ухабы. Один из водителей показал, в каком состоянии покрытие на мосту.

Мост через реку Сим в Челябинской области — знаковое место для тех, кто постоянно ездит на участке федеральной трассы М-5 «Южный Урал». Автомобилисты отмечают его как место постоянных заторов. А недавно некоторые из них заметили, что покрытие сооружения буквально сошло вместе со снегом.

«На Симском мосту уплыл со снегом новый асфальт», — написали на днях автомобилисты в сообществе водителей во «ВКонтакте».



Это один из самых сложных участков трассы в горнозаводской местности. Мост был местом пробок и реверсивного движения всю зиму. Дорожники пытаются улучшить ситуацию ямочным ремонтом уже сейчас. Но плотный трафик выбивает асфальтовые «заплаты», которые из-за низких температур делают холодной смесью.

Однако и мост ждут перемены. Реконструкцию участка трассы планируют закончить к осени 2024 года. Дорогу расширят до четырех полос, этот проект был презентован еще в 2020 году. В этом году, по данным Упрдор «Южный Урал», начнутся работы по второму этапу реконструкции дороги на участке км 1564 — км 1609 — обход города Сима.

«В районе города Сима активно ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 „Урал“ — дорогу ждет расширение до четырех полос, строительство четырех мостов, пяти эстакад, двух разноуровневых развязок и 19-километровой дороги в обход города», — прокомментировал пресс-секретарь управления дорогами федерального значения в Челябинской области Александр Казанцев.

В рамках строительства объездной дороги будет построен мост через реку Сим длиной 700 м и высотой опор более 40 м.

По данным Упрдор «Южный Урал», интенсивность транспортного движения в районе Сима достигает 10—12 тыс. единиц в сутки, около 60% из них — грузовой транзитный транспорт. После открытия объездного участка транзит сократится, интенсивность движения автомобилей внутри Сима составит 1,5—2 тыс. единиц в сутки.