На трассе М‑5 под Ашой начались работы по расширению дороги до четырех полос

На участке прокладывают дорогу-дублер протяженностью 15 км

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В Челябинской области появилась временная дорога-дублер участка федеральной трассы М-5 «Урал». В районе Аши начались работы по расширению проезжей части до четырех полос. Разбирать асфальтовое полотно трассы начнут уже в сентябре этого года. 15-километровый участок должны расширить до конца 2024 года, сообщает подрядная организация АО «Донаэродорстрой».

Сейчас для реконструкции участка км 1548+651 — км 1564+000 подрядчик прокладывает полноценную двухполосную временную дорогу-дублер в районе Аши. Первые пять километров временной дороги запустят уже в сентябре, это позволит перевести туда автомобильный трафик, а затем приступить к разборке основного хода реконструируемого участка М-5 «Урал». Временная дорога протянется на 15,5 км и будет готова до конца 2022 года.

В правительстве области пояснили, что губернатор Алексей Текслер и правительство постоянно взаимодействуют с Минтрансом РФ по ускорению финансирования реконструкции трассы М-5 «Урал» на сложном участке в горнозаводской зоне. По плану работы завершат к 2028 году. Это должно повысить безопасность на дороге и качество транспортного сообщения.

«Мы очень серьезно относимся к развитию всех дорог в Челябинской области — это опорная сеть как для региона, так и для страны в целом. Мы уделяем особое внимание этому вопросу, я постоянно веду переговоры с Минтрансом РФ по поводу поддержки всех решений по ремонту, а самое главное, по переводу в четырехполосное состояние наших федеральных трасс. Это важнейшая и системообразующая задача, так как это безопасность, комфорт для жителей, мобильность, развитие экономического и туристического потенциала региона», — приводит цитату губернатора Алексея Текслера пресс-служба правительства региона.

Для строительства временной дороги-дублера строители отсыпят 310 тысяч кубометров скального грунта, уложат основание из щебеночно-песчаной смеси толщиной 30 см, слой щебня и два слоя асфальта.

На объекте задействовано 150 специалистов, 60 самосвалов, 4 грунтовых катка, 4 бульдозера, 4 экскаватора. Работы ведутся в двухсменном режиме.

Кроме того, на участке идет подготовка к установке двух быстро перемещаемых цементо-бетонных заводов (ЦБЗ), которые будут смонтированы в сентябре. ЦБЗ будут готовить смесь для укладки покрытия основного хода трассы М-5 «Урал».

Также будут построены три двухуровневые транспортные развязки у населенных пунктов Сухая Атя, Аша и Усть Урышка. А также четыре мостовых сооружения через реки Симгаза, Ардегель, Маяса, Трамшак. Три существующих моста будут заменены на арочные пролетные строения.

«Автодорога М-5 „Урал“ имеет стратегическое значение для нашей страны и связывает многие города и регионы. Двухполосный реконструируемый участок будет расширен до 4 полос от границы с Башкирией до реки Ук в Челябинской области, что позволит существенно нарастить трафик и повысить безопасность и комфорт движения», — рассказал председатель совета директоров АО «ГСК „ДОН“» Николай Имедашвили.

Напомним, на участке М-5 «Урал» в Челябинской области вводится временное ограничение движения транспорта до 20 августа. Речь идет об одной полосе (левый проезд) на участке от Тимирязевского до Витаминного.