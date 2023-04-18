В Челябинской области возбудили уголовное дело из‑за перебоев с водоснабжением

СК усмотрел нарушения по обеспечению услуг жителям Сосновского района

После того, как уже не первый раз в пригороде Челябинска жители микрорайонов с плотной жилой застройкой остались без воды, региональное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным пресс-службы надзорного ведомства, организация, отвечающая за поставку воды, допустила нарушения прав граждан.

Напомним, в микрорайоне Западном у жителей не было воды в кранах всю субботу. На три часа воду включали жителям микрорайонов Просторы, Белый Хутор, Вишневая Горка, Привилегия, Женева и Залесье. Компания-поставщик ООО «ЮжУралводоканал» организовала подвоз. Это не первый случай перебоев с водоснабжением в этой части Сосновского района. Неделю назад губернатор Алексей Текслер в ходе областного заседания с членами правительства и главами территорий раскритиковал работу ресурсоснабжающей компании и поручил главе территории контролировать ситуацию. Также Алексей Текслер обратился и к надзорным ведомствам с просьбой проверить работу компании.

СУ СК России по Челябинской области организовало доследственную проверку, ее результаты вылились в уголовное дело. Оказалось, допущены нарушения по обеспечению услуг водоснабжения, повлекшие нарушения прав граждан, проживающих в жилых комплексах Сосновского района.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)»,

— пояснили в СК.

Доклад о ходе уголовного дела будет представлен председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По данным источника ИА «Первое областное», ресурсоснабжающая компания допустила технологические нарушения при поставке воды и эксплуатации оборудования. В итоге система забилась илом.