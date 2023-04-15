Жителей микрорайонов под Челябинском снова оставили без воды на выходные

В чем причина отключения и когда ждать восстановления водоснабжения

Жителей нескольких микрорайонов в поселке Западный Сосновского района на выходные снова оставили без воды. Как сообщили в сообществе ЮжУралВодоканала в социальной сети «Вконтакте», воду местным жителям сегодня будут давать по часам в связи с резким падением объема поступления воды на станцию водоочистки.

В течение дня на три часа воду включают жителям микрорайонов Просторы, Белый Хутор, Вишневая Горка, Привилегия, Женева и Залесье.

Жителям микрорайонов подвозят бутилированную воду по размещенному в сообществе графику.

По предварительным данным, работы будут завершены к воскресенью, 16 апреля.

Напомним, на прошлой неделе воду в поселке Западный отключили в субботу ночью, а восстановили водоснабжение только к середине текущей недели. Тогда в аварийной службе ЮжУралВодоканала журналисту ИА «Первое областное» сообщали, что на внешних сетях произошла авария.