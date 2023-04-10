В западном пригороде Челябинска восстановили подачу воды, прерванную аварией на водозаборе

Причиной повреждения трубы назвали ледоход на Шершнях

Жители микрорайонов Просторы, Залесье, Вишневая Горка и поселка Женева под Челябинском на несколько дней остались без воды из-за повреждения трубы. В местных пабликах соседи жалуются друг другу на неудобства и отчитываются о поданных в прокуратуру заявлениях. Власти Сосновского района заявили, что авария была вызвана движением льда на Шершнях и в настоящее время водоснабжение восстановлено в полном объеме. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

О первых отключениях в соцсети жители писали 6 апреля.

«Пропал напор воды! Похоже, скоро отключат воду. Скорее делайте запас», — заметила Алена Рябова.

В комментариях всего через час соседи сообщили, что отключение уже произошло. Все последующие дни жители обсуждали постоянные отключения на разных улицах микрорайона.

«Это уже просто безобразие! Я сижу с маленьким ребенком, не могу нормально сделать уборку, приготовить что-то! Они воду не собираются включать?» — написала Юлия Фоменко.

8 апреля на сайте управляющей компании «Тополинка» появилась запись об отключении воды до устранения аварийной ситуации.

«С 0:10 часов 8 апреля 2023 года до устранения аварийной ситуации отсутствует холодное и горячее водоснабжение в жилых домах, расположенных в микрорайонах Просторы, Залесье, Вишневая Горка и в поселке Женева, в связи с аварийной ситуацией на внешних сетях водоснабжения ЮжУралВодоканала», — сообщили в УК.

Также в компании отметили, что будут привозить техническую воду по адресам Изумрудная, 5 и Раздольная, 3. Бочки с водой установили в микрорайоне Белый Хутор. Время подвоза воды при этом не уточнили. В компании «ЮжУралВодоканал» отказались дать корреспонденту ИА «Первое областное» устный комментарий. На письменный запрос ответа пока не последовало.

Жители стали устраивать в соцсети ежедневные переклички. 9 апреля Сергей Катков, один из собственников квартир, поделился, что отправил обращение в прокуратуру. К нему присоединился сосед Алексей Пузырев, отчитавшийся об этом в комментариях.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» рассказал, что упомянутая выше аварийная ситуация возникла 8 апреля из-за повреждения водозабора на Шершневском водохранилище, вызванного давлением льда на трубу. Восстановительные работы начались в тот же день силами МЧС и ЮжУралВодоканала. К концу дня водозабор был восстановлен, подача воды возобновилась, но из-за большого разбора потребителями давление в трубе было низким. В ночь на 10 апреля коммунальщики ограничили водоснабжение поселков, чтобы заполнить резервуары чистой воды. Утром воду вернули в сеть.

«В настоящее время вода 100% есть во всем Западном, L-Town’е и Кременкуле», — заверил Евгений Ваганов.

Авторы: Виталий Гущинский, Руслан Сафин