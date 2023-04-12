Алексей Текслер потребовал усилить контроль за работой строителей, дорожников и коммунальщиков

Авария на водозаборе в Сосновском районе стала ярким примером недостаточного надзора за деятельностью частной компании

В ходе областного заседания с членами правительства и главами территорий в среду, 12 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратил внимание на работу частных компаний, оказывающих коммунальные услуги. Он подробно разобрал ситуацию, произошедшую в Сосновском районе на прошлой неделе, когда густонаселенные микрорайоны остались без воды из-за аварии на водозаборе. Также глава региона сделал ряд поручений в связи со стартом строительного и дорожного сезонов, посевной кампании и субботников, передает пресс-служба областного правительства.

Авария на водозаборной станции в Сосновском районе стала лакмусовой бумажкой работы диспетчеров ресурсоснабжающей компании, надзорных и курирующих органов. Алексей Текслер поручил отработать все вопросы, связанные с контролем, надзором за объектами инфраструктуры жизнеобеспечения и компаниями, особенно частными, которые занимаются их эксплуатацией.

«Первое, на что хочу обратить внимание, — на работу диспетчерских, эксплуатационных служб компании „ЮжУралВодоканал“. Полный бардак, дозвониться нельзя, объективную информацию получить невозможно. В целом анализ ситуации показал, что проблемы связаны с технической эксплуатацией объектов. То есть элементарно не проводятся плановые, регламентные работы, осмотры оборудования, не выполняются должностные обязанности персонала, резервную трубу не смогли вовремя запустить, бардак», — высказался глава региона.

Также он обратил внимание на работу в этой ситуации администрации района, министерства строительства и надзорных органов. «Это сигнал всем остальным главам муниципалитетов обращать внимание на то, что происходит у вас в территориях с проблемной коммунальной инфраструктурой. Важно, чтобы таких ситуаций у нас не было», — отметил Алексей Текслер.

В ходе заседания обсудили и другие актуальные вопросы. Так, в регионе идет подготовка к посевной кампании. Аграрии получили финансовую поддержку в самые короткие сроки. До 1 июня ее объем, включая все направления, составит 1 млрд рублей. На заседании прозвучала задача — собрать порядка двух миллионов тонн зерна.

В Челябинской области в 2023 году завершится двухлетний план по обновлению дорог. Это будет возможно благодаря опережающему финансированию. Алексей Текслер назвал предстоящий дорожный сезон рекордным для Челябинской области. Губернатор также акцентировал внимание на контроле качества работ.

В отдельных муниципалитетах Челябинской области уже стартовали субботники. Массовый формат они примут со следующей недели. А завершиться работы по уборке должны до 5 мая. Губернатор призвал глав организовать субботники на достойном уровне, в том числе своевременно вывозить убранный мусор.

«Благоустройство, озеленение, состояние дорог, транспортная инфраструктура — все это важные маркеры, по которым люди оценивают эффективность работы власти. За прошлый год наша область улучшила показатели качества городской среды и поднялась в рейтинге Минстроя России с 12 на 9 место. Сразу 14 наших муниципалитетов вошли в список городов с благоприятной средой. Все вопросы, связанные с городской средой и в целом с качеством повседневной жизни, необходимо решать вместе с жителями», — резюмировал глава региона.

Также на заседании обсудили ход весенней призывной кампании. Алексей Текслер призвал глав и председателей муниципальных призывных комиссий проконтролировать ее ход. Напомним, весенний призыв продлится до 15 июля 2023 года. Местные власти должны оказать необходимое содействие военкоматам, в том числе и в работе по набору граждан на военную службу по контракту. Серьезный пакет мер поддержки контрактников и их семей сформирован на федеральном и областном уровнях.