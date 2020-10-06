В Челябинской области виновнице смертельного ДТП с детьми избрали меру пресечения

На решение суда повлияло несколько факторов.

Послушать 00:00

Чебаркульский городской суд избрал меру пресечения женщине, совершившей в минувшую субботу смертельное ДТП с детьми. Напомним, 29-летняя жительница села Кундравы Челябинской области находилась на рулём в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.

«Чебаркульской городской прокуратурой поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 29-летней жительнице села Кундравы, обвиняемой в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. С учетом того, что женщина ранее не судима, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца до 3 декабря 2020 года»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, 3 октября в деревне Бутырки Чебаркульского района женщина наехала на скутер, на котором катались трое несовершеннолетних детей 11, 10 и 3 лет. В результате столкновения 10-летний мальчик, управлявший скутером, скончался на месте от полученных травм. Двое других госпитализированы и остаются под наблюдением врачей. Возбуждено уголовное дело.

