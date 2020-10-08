Мужчина считает погибшую жену виновницей ДТП под Златоустом

Накануне они забрали свою машину со спецстоянки.

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Стали известны новые подробности смертельной аварии, произошедшей под Златоустом 6 октября 2020 года. Напомним, что в машине находились супруги: мужчина получил травмы, а женщина погибла.

Оказалось, что ранее данного водителя задерживали за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 25 сентября 2020 года он был остановлен сотрудниками полиции за рулем данного автомобиля, вел себя агрессивно во время оформления протокола, после чего мировым судьей ему было вынесено наказание в виде ареста на 10 суток.

Ночью 6 октября 2020 года за рулем той же «Лады Калины» была остановлена супруга мужчины. При себе у нее не было документов, поэтому в ее отношении составили административные материалы, а автомобиль был отогнан на спецстоянку.

«Утром 06.10.2020 года, в отдел ГИБДД по Златоустовскому городскому округу пришли ранее вышеупомянутые граждане, 27-летний мужчина и 25-летняя девушка с требованием вернуть автомобиль. У мужчины присутствовали признаки алкогольного опьянения, а также у них отсутствовали документы, подтверждающие право собственности на автомобиль. После отказа сотрудников ГИБДД вернуть автомобиль мужчина проявил агрессию, начал грубить, угрожал обращением с жалобой в различные органы власти. Через 2 часа в отдел ГИБДД подошла собственница транспортного средства, предоставила необходимые документы на автомобиль и забрала его со специализированной стоянки», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Через несколько часов после того, как супруги забрали автомобиль, они попали в дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погибла женщина. Мужчина и несовершеннолетняя девочка получили травмы и были госпитализированы.

Отметим, что собственные источники медиахолдинга ОТВ отмечают, что пострадавший мужчина утверждает, что за рулем автомобиля «Лада Калина» находился не он, а его погибшая супруга. По факту аварии проводится расследование.