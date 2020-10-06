В Челябинске мотоциклист пострадал под колёсами иномарки

В другом ДТП были травмированы ещё два человека.

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Накануне днём в Челябинске автоледи не уступила дорогу мотоциклу. При этом женщина задела другой автомобиль. Без пострадавших не обошлось. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Столкновение произошло в 18:15 на улице Академика Королёва около дома № 38. 36-летняя женщина, находясь за рулём автомобиля «Мини Купер», поворачивая налево вне перекрёстка, не уступила дорогу движущемуся во встречном направлении мотоциклу «Ямаха», которым управлял 31-летний мужчина.

«После столкновения с мотоциклом автомобиль „Мини Купер“ столкнулся с авто „Фольксваген Поло“. В результате ДТП водитель мотоцикла со множественными травмами был госпитализирован»,— сообщили в ведомстве.

Ещё одна авария произошла в понедельник в 12:56 около дома № 9 на улице Чайковского. Там на регулируемом перекрёстке столкнулись автомобили «Ауди» под управлением 38-летней женщины и «ВАЗ-2114», за рулём которого находился мужчина, 1998 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗ» и его пассажир, 2001 года рождения. Госпитализация им не понадобилась.

Всего в понедельник на территории города произошло 50 дорожно-транспортных происшествий.