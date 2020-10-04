В Челябинской области пьяная бесправница сбила троих детей

В результате аварии один из малышей скончался на месте ЧП.

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Накануне днём в Чебаркульском районе Челябинской области произошло страшное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-2110» сбил скутер, на котором катались трое детей. В результате один ребёнок погиб. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В субботу, 3 октября, в 16:00 в деревне Бутырки Кундравинского сельского поселения произошло столкновение скутера под управлением мальчика 2010 года рождения и автомобиля „ВАЗ-2110“. В результате ДТП водитель скутера погиб, ещё два несовершеннолетних пассажира скутера, включая ребёнка 2017 года рождения, госпитализированы»,— сообщили в ведомстве.

Водитель с места происшествия поспешил скрыться, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции. Им оказалась женщина 1991 года рождения, которая находилась за рулём автомобиля без прав. Кроме того, результаты проведённого медосвидетельствования показали, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Материалы переданы в Следственный комитет России по Челябинской области»,— добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидентом также заинтересовалась региональная прокуратура. В ведомстве отметили, что подозреваемая в совершении преступления задержана, следственными органами возбуждено и поставлено на контроль уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». На данный момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.