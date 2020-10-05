Пьяной бесправнице, сбившей детей в Челябинской области, грозит до 12 лет тюрьмы

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

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29-летней жительнице Челябинской области, сбившей троих детей в состоянии алкогольного опьянения в минувшую субботу, грозит до 12 лет тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по пунктам „а“ и „б“ части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации „нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия“. В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, днём 3 октября около деревни Бутырки местная жительница, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, наехала на скутер, на котором катались дети 11, 10 и 3 лет. 10-летний мальчик, находившийся за рулём скутера, погиб на месте ЧП. Ещё двое госпитализированы и остаются под присмотром врачей. После наезда женщина скрылась, но была оперативно задержана сотрудниками полиции.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.