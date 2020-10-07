На трассе в Челябинской области произошла смертельная авария

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

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Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Троицком районе Челябинской области. На место выезжали сотрудники полиции, Госавтоинспекции и скорой помощи. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления регионального ГИБДД.

«6 октября в 19:35 на 7 километре автодороги ГРЭС-Бобровка водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем „Киа Спектра“, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем „Лада Гранта“ под управлением водителя, 1986 года рождения. В результате ДТП водитель „Лады“ от полученных травм скончался на месте происшествия»,— прокомментировали в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Днём 6 октября в Златоусте произошла авария, в которой пострадали двое детей. Как рассказал один из участников ДТП, предполагаемый виновник решил обогнать его, но, увидев движущуюся по встречке машину, не смог совершить манёвр. Автомобиль закрутило, в результате чего и произошло столкновение.