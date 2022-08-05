В Челябинской области в выходные откроют 26 пунктов вакцинации от коронавируса

Где можно сделать прививку с 5 по 7 августа

В Челябинской области обостряется ситуация с коронавирусом. Подъем заболеваемости врачи ожидают в сентябре. Для защиты себя и близких от COVID-19 специалисты советуют каждые полгода делать прививку. Где и в какое время можно пройти вакцинацию и ревакцинацию сегодня, 5 августа, и в выходные, рассказали в региональном Минздраве.

«Не забывайте о важных мерах профилактики после прививки. Это соблюдение масочного режима, дезинфекция и соблюдение социальной дистанции. После введения препарата от COVID-19 избегайте физических нагрузок и не допускайте перегрева и переохлаждения организма», — отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Сделать прививку подросткам можно в детской поликлинике по месту жительства. Вакцинация взрослых организована в торгово-развлекательных комплексах (ТРК), дополнительных пунктах с отдельными входами и поликлиниках.

Челябинск

ГКБ № 1 — с 08:00 до 20:00 (в будни), с 09:00 до 15:00 (в выходные и праздничные дни).

6 августа

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

СНТ «Сигнал-2» — с 13:00 до 14:00.

7 августа

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

Златоуст

С 5 по 7 августа

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00.

ТРК «Тарелка» — с 16:00 до 19:00.

6 и 7 августа

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00.

ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.

Бреды

6 и 7 августа

ТК «Магнит» — с 10:00 до 13:00

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Сделать прививку от коронавируса в Челябинской области можно и в круглосуточных пунктах вакцинации. Для вашего удобства мы собрали их все в одной картинке.





Роспотребнадзор предупреждает об обострении коронавируса и просит жителей Челябинской области снова носить маски.

Врачи региона также осенью ожидают подъем заболеваемости COVID-19. Увеличение числа заражений будет связано с возвращением людей из отпусков и школьников и студентов в организованные коллективы.

Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку. Для этого создан необходимый запас доз. Где можно пройти вакцинацию и ревакцинацию на этой неделе, читайте в материале ИА «Первое областное».

В ближайшее время в регионе обновят сервис записи к врачу на «Госуслугах». Система будет сама определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь, и покажет свободные временные слоты для записи.