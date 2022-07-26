В Челябинской области обновят сервис записи к врачу на портале «Госуслуги»

Система сама будет определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь

Сервис записи к врачу на «Госуслугах» в Челябинской области в ближайшее время начнет работать по технологии «витрины данных». Система автоматически будет определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь, а также покажет доступных медицинских специалистов и свободные временные слоты для записи. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«При создании „витрин данных“ необходимо особо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно президент. Руководителям цифровой трансформации субъектов необходимо совместно с Минздравом России и региональными органами здравоохранения до конца года эту задачу решить», — рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Пока обновленная версия услуги для записи к врачу доступна только в двух пилотных регионах — в Калужской области и в Республике Дагестан. В ближайшее время планируется масштабирование сервиса на другие регионы.

По поручению Дмитрия Чернышенко в течение месяца Минцифры разработает единые классификаторы и требования к «витринам данных», а регионы подготовят планы мероприятий по их созданию. С сентября работу по созданию витрин данных будут учитывать при формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов.

По данным регионального Минздрава, после того, как сервис заработает в Челябинской области, записаться онлайн можно будет, например, к терапевту, педиатру, неврологу, гинекологу, эндокринологу и стоматологу. Также напомним, что сегодня записаться к врачу можно через региональный портал talon.zdrav74.ru или по номеру 122.