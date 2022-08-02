Роспотребнадзор Челябинской области порекомендовал южноуральцам снова начать носить маски и соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Причиной стал период обострения коронавируса. Сообщение появилось на сайте регионального Роспотребнадзора.
Специалисты отмечают, что эпидситуация в регионе сохраняется, потому пренебрегать средствами защиты в общественных местах и транспорте не рекомендуется.
По оперативным данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Челябинской области коронавирусом заболело 6223 человека.
Всего на территории Челябинской области зарегистрировано 338689 случаев новой коронавирусной инфекции.