Роспотребнадзор просит жителей Челябинской области снова носить маски

Специалисты предупредили об обострении коронавирусной инфекции

Роспотребнадзор Челябинской области порекомендовал южноуральцам снова начать носить маски и соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Причиной стал период обострения коронавируса. Сообщение появилось на сайте регионального Роспотребнадзора.



Специалисты отмечают, что эпидситуация в регионе сохраняется, потому пренебрегать средствами защиты в общественных местах и транспорте не рекомендуется.

По оперативным данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Челябинской области коронавирусом заболело 6223 человека.

Всего на территории Челябинской области зарегистрировано 338689 случаев новой коронавирусной инфекции.