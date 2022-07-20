В Челябинской области создали необходимый запас вакцины от коронавируса

В Минздраве рекомендуют не забывать о ревакцинации

В Челябинской области продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса. Для этого создан необходимый запас доз. На утро 20 июля прививки уже сделали 61,9% взрослого населения, в том числе 5 767 подростков от 12 до 17 лет. Об этом ИА «Первое областное» сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Поставить прививку от COVID-19 можно в круглосуточных пунктах вакцинации, в будние дни в поликлинике по месту жительства. Также проводится выездная вакцинация в торгово-развлекательных комплексах и СНТ. График работы выездных бригад вакцинации еженедельно публикуется на сайте коронавирус74.рф», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В ведомстве подчеркивают, что сегодня важно продолжать вакцинопрофилактику с ревакцинацией раз в полгода. Она снижает вероятность передачи вируса и существенно уменьшает риск осложнений в случае заболевания.

Напомним, вопросам профилактики распространения коронавируса 19 июля было посвящено рабочее совещание руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутницким.

«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусом. В связи с этим необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию населения, проверить наличие необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения», — подчеркнула в своем выступлении Алла Самойлова.