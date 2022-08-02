График работы пунктов вакцинации на неделю составили в Челябинской области

Где сделать прививку от COVID‑19 с 2 по 7 августа

В Челябинской области в сентябре ожидают подъем заболеваемости коронавирусом. Для защиты себя и близких от COVID-19 врачи советуют каждые полгода делать прививку. Где и в какое время можно пройти вакцинацию и ревакцинацию на этой неделе, рассказали в региональном Минздраве.

«Не забывайте о важных мерах профилактики после прививки. Это соблюдение масочного режима, дезинфекция и соблюдение социальной дистанции. После введения препарата от COVID-19 избегайте физических нагрузок и не допускайте перегрева и переохлаждения организма», — отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Сделать прививку подросткам можно в детской поликлинике по месту жительства. Вакцинация взрослых организована в торгово-развлекательных комплексах (ТРК), дополнительных пунктах с отдельными входами и поликлиниках.

Челябинск

ГКБ № 1 — с 08:00 до 20:00 (в будни), с 09:00 до 15:00 (в выходные и праздничные дни).

6 августа

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

СНТ «Сигнал-2» — с 13:00 до 14:00.

7 августа

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

Магнитогорск

С 2 по 4 августа

ТРК «Гостиный двор» — с 16:00 до 18:00.

ТРК «Континент» — с 16:00 до 18:00.

Златоуст

С 2 по 7 августа

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00.

ТРК «Тарелка» — с 16:00 до 19:00.

6 и 7 августа

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00.

ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.

Бреды

6 и 7 августа

ТК «Магнит» — с 10:00 до 13:00

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в

Ж/д вокзал, медпункт

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт ж/д вокзала

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт

Куса

Районная больница, приемный покой

Село Кизильское

Районная больница

Миасс

Городская больница № 3 — с 18:00 до 21:00.

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой, пос. Советов, 6 — с 20:00 до 08:00.

Врачи Челябинской области осенью ожидают подъем заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа заражений будет связано с возвращением людей из отпусков и школьников и студентов в организованные коллективы.

Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку. Для этого создан необходимый запас доз.