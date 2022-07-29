Врачи Челябинской области в сентябре ожидают подъем заболеваемости коронавирусом

Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку

Врачи Челябинской области осенью ожидают подъем заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа заражений будет связано с возвращением людей из отпусков и школьников и студентов в организованные коллективы. Об этом сегодня, 29 июля, сообщила главный специалист министерства здравоохранения региона по профилактической медицине Ольга Агеева в эфире программы «Школа здоровья» на ОТВ.

В России подъем заболеваемости коронавирусом начался в середине июля, в том числе на фоне распространения новых, более заразных вариантов омикрона. Речь идет о его подвидах, получивших неофициальные названия «кентавр» и «ниндзя».

«Поводов для беспокойства нет. Не первый год живем с коронавирусом и уже понимаем, как защититься. Вообще, это нормальная ситуация для любого вируса, когда он мутирует. «Кентавр» и «ниндзя» — подтипы известного нам омикрон-штамма. Защитить себя, близких и не паниковать поможет вакцина», — рассказала Ольга Агеева.

Медицинское сообщество не расслабляется. По словам Ольги Агеевой, уже осенью врачи ожидают подъем заболеваемости.

«Понимаем, что сейчас все ездят на отдых, в места массового скопления людей. Естественно, в сентябре, когда будут создаваться организованные коллективы, подъем будет неизбежен. Мы к этому готовимся», — отметила Ольга Агеева.

В целом на вероятный рост числа заражений врачи смотрят с оптимизмом. Главный терапевт министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко говорит, что сейчас у людей (в отличие от начала пандемии) есть возможность защититься.

«Для этого раз в шесть месяцев необходимо сделать прививку. Как раз есть запас в месяц, чтобы пройти полный курс вакцинации с разницей в 21 день и подстегнуть свой иммунитет. Это важно, так как новые мутации вируса делают его заразнее, но легче. Боль в горле встает на первое место, а потери обоняния практически не наблюдается. Но расслабляться не стоит, так как есть группы риска — люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Для них COVID-19 может иметь негативные последствия», — уточнила Анна Мищенко.