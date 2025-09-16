В Челябинской области увеличили число бесплатных процедур ЭКО

В 2025 году медики проведут 2600 циклов по полисам ОМС

С начала этого года медики Челябинской области провели более 1600 бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения. Женщинам делали их по полису ОМС. На оплату ЭКО Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования направил 205,5 млн рублей, сообщает ТФОМС.

По сравнению с 2024 годом число циклов ЭКО увеличено почти на 20%. До конца этого года ТФОМС планирует оплатить еще около тысячи процедур, чтобы общее число циклов за год достигло 2600.

«Оказание медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия входит в перечень мероприятий федерального проекта „Охрана материнства и детства“, который реализуется в рамках нацпроекта „Семья“. Благодаря поддержке государства люди, мечтающие стать родителями, но испытывающие сложности с зачатием, могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС», — замечает директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Бесплатными для семей остаются все этапы ЭКО, за исключением использования донорского материала и суррогатного материнства. Также по полису ОМС проводятся необходимые исследования перед процедурой.

Получить направление на ЭКО можно у лечащего врача в поликлинике по месту прикрепления или в женской консультации после прохождения необходимых обследований.

Сегодня ЭКО в Челябинской области проводят восемь медицинских организаций. Женщина имеет право самостоятельно выбирать, куда ей пойти. Окончательное разрешение на процедуру ЭКО выдает региональная комиссия Минздрава области.

