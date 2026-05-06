Участник «Героев Южного Урала» стал замминистра экономического развития региона

Это можно считать одним из итогов кадрового проекта

Андрей Мурзин — участник программы «Герои Южного Урала» — назначен первым заместителем министра экономического развития Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 6 мая.

Ветеран специальной военной операции завершает обучение по кадровой программе. Направление экономики он выбрал сразу, когда надо было определяться со стажировкой. Андрей Мурзин прошел очные модули и стажировку по экономике и промышленности. Его наставником выступал заместитель губернатора Иван Куцевляк.

Свою выпускную аттестационную работу Андрей Мурзин посвятил промышленной кооперации и инвестиционному потенциалу региона. Главная идея проекта — создать механизмы для сбора информации о предприятиях, чтобы наладить связи между производителями и заказчиками.

Ранее ветеран отмечал, что программа стала мощным рывком в социализации после возвращения в гражданскую жизнь.

Кадровый проект «Герои Южного Урала» инициировал глава региона для подготовки управленцев из числа ветеранов.