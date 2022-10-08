Гинекологи назвали три причины бесплодия семей в Челябинской области

И рассказали, как сохранить репродуктивное здоровье женщин

В современной России все больше многодетных семей. Причем для многих пар это вполне осознанный выбор. В то же время есть семьи, где не получается зачать даже одного ребенка. Число бесплодных семей в регионах России доходит до 17-24%.

О причинах бесплодия и его профилактике, о том, как медики могут помочь таким семьям, мы разговариваем сегодня

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: Тренд на то, чтобы семья была многодетной, существует не первый год. В этом году эта задача впервые поставлена не только для социальной сферы, но и для акушеров-гинекологов. И сейчас все усилия Минздрава РФ направлены на то, чтобы каждая беременность закончилась рождением ребенка. Но сказать, что количество бесплодных пар у нас выросло, не могу. Современная медицина позволяет обследовать женщину, понять причину ее бесплодия и воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. Количество детей, рожденных при помощи ВРТ растет каждый год.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: В зависимости от региона России количество таких детей варьируется от 1,5 до 3%. В Челябинской области их около 2% — два ребенка из ста появляются на свет благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям.

Илона КУРНОСЕНКО: Диагноз «бесплодие» ставится, при отсутствии беременности в течение 12 месяцев активной половой жизни без контрацепции у женщин до 35 лет и в течение 6 месяцев у пациенток после 35 лет или при возрасте супруга старше 40 лет. Я назову три причины бесплодия в браке, которые сейчас наиболее актуальны. Во-первых, тенденция к позднему планированию первой беременности, то есть женщины стали переносить материнство на более поздний возраст. А чем женщина старше, тем ниже ее овариальный резерв, то есть заложенный природой запас яйцеклеток. Во-вторых, имеют место проблемы соматического здоровья. И в-третьих, становится все больше случаев мужского бесплодия.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: Я добавлю по поводу возраста. В России неуклонно повышается возраст первых родов. Если в 90-е годы первые роды чаще всего приходились на 20-21 год, то сейчас средний возраст первородящей женщины приближается к 27 годам. К этому моменту накапливается соматический багаж, который не позволяет женщине, даже если она зачала, выносить ребенка. И, как уже говорилось, снижается овариальный резерв. К сожалению, он у женщины ограничен. Природой заложено, что за всю жизнь у женщины происходит 400-450 менструальных циклов. Поэтому даже при наличии ВРТ я советую дамам рожать в более приемлемом возрасте, лучше, конечно, в раннем репродуктивном — до 35 лет. И лучше, чтобы зачатие происходило самостоятельно, естественным путем.

Илона КУРНОСЕНКО: Это может быть так называемое идиопатическое бесплодие, то есть бесплодие неясного генеза. Нередко оно связано с иммунологическими и иммуно-генетическими факторами, которые сегодня продолжают изучаться.

Иногда зачатию малыша препятствуют на первый взгляд такие неочевидные факторы, как, например, выраженный дефицит веса женщины и чрезмерное увлечение спортом.

Илона КУРНОСЕНКО: Главным маркером здоровья женской репродуктивной системы является регулярный менструальный цикл. Как только на фоне диет и чрезмерных физических нагрузок начинаются задержки менструаций или они вообще исчезают, нужно бить тревогу.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: Остановить менструальную функцию на фоне диет можно очень быстро: два-три месяца жесткой диеты — и все прекратилось. Восстановить цикл сложно и при отказе пациентки модифицировать свой образ жизни, к сожалению, это не всегда получается.

Илона КУРНОСЕНКО: У женщин с избыточной массой тела тоже свои проблемы. Сегодня жировая ткань рассматривается как отдельный эндокринный орган, влияющий на становление менструальной функции.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: У подростков с высоким или наоборот очень низким индексом массы тела с самого начала не устанавливается регулярный менструальный цикл. И при этом, спустя годы девушка считает, что менструация раз в три месяца — это нормально, так как у нее так было всегда.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: Именно так подростки и рассуждают. А на самом деле у женщины должен быть регулярный менструальный цикл: через 21 — 35 дней. В течение первых двух лет после первой менструации допускается нерегулярный менструальный цикл длительностью до 45 дней. Если по истечении этого срока не установился регулярный цикл, нужно искать причину, почему это происходит.

Илона КУРНОСЕНКО: Если менструация не приходит ежемесячно, значит, в женском организме не происходит своевременная овуляция. Овуляция нужна для зачатия и для правильной трансформации эндометрия. А правильная трансформация эндометрия необходима для профилактики злокачественных процессов в матке. Этот механизм выработан эволюцией. Если менструации приходят один раз в три месяца, значит, не происходит регулярного созревания яйцеклетки в яичнике, нет овуляции, нарушается циклическая выработка половых гормонов. Это приводит к тому, что в матке не происходит своевременного отторжения эндометрия в виде менструации, продолжается постоянный процесс деления клеток, и это даже в подростковом возрасте может привести к предраковым состояниям. При любых отклонениях от нормального развития девочки необходимо обращаться к детскому подростковому гинекологу.

Илона КУРНОСЕНКО. Дебют половой жизни происходит по-разному. Точных цифр у медиков сейчас нет. Были случаи, когда девочки приходили к нам беременные в 14-15 лет. Но в основном, я думаю, где-то после 16-17 лет. И в это время девушка должна знать о методах контрацепции, о заболеваниях, передающихся половым путем.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: Большое значение имеет не только возраст, но и количество половых партнеров. Если у девушки больше двух партнеров одновременно, можно сказать, что она ведет беспорядочную половую жизнь. Это значит, что у нее нет нормального биоценоза влагалища и высока вероятность воспалительных процессов, которые могут привести к серьезным заболеваниям. К примеру, ВПЧ может стать фактором, ведущим к развитию рака шейки матки.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: Это ложь. Австралия была одной из первых стран мира, которая начала вакцинировать от вируса папилломы человека. Рак шейки матки в Австралии практически искоренен. А в Челябинской области и в России он сплошь и рядом. Во всех богатых европейских странах, в Америке вакцинация от ВПЧ введена в обязательный календарь. Это говорит о многом. Несколько лет назад прививка от ВПЧ и у нас вошла в программу госгарантий. Получить прививку за счет областного бюджета могут подростки 11-14 лет. Причем Челябинская область единственная в стране, где вакцинируют не только девочек, но и мальчиков. Эффект от этой вакцинации будет отсроченный. Уже через 10-12 лет мы увидим снижение количества рака шейки матки.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: Число абортов за последние 15 лет в России снизилось в 4,5 раза. При этом почти 95% абортов выполняются путем медикаментозного прерывания беременности. Раньше это было выскабливание полости матки, которое само по себе очень травматично: травмировалась шейка матки, что в дальнейшем могло привести к невынашиванию беременности; травмировался эндометрий, который отвечает за правильную имплантацию и правильное развитие эмбриона. Медикаментозный способ снизил риски. Но даже медикаментозные аборты чреваты. Когда беременность заканчивается физиологически — рождением ребенка, то гормональный фон меняется постепенно. После аборта гормональный фон меняется резко, это удар по гормональной системе всего организма. У женщины может нарушиться цикла и даже вообще прекратиться.

Илона КУРНОСЕНКО: Даже здоровая женщина должна приходить к гинекологу каждый год. Ей нужен качественный гинекологический осмотр, осмотр молочных желез, взятие цитологии шейки матки (исключает рак шейки матки) и обычный обзорный мазок, который отражает состояние биоценоза ее влагалища. Также желательно один раз в год делать УЗИ органов малого таза.

Илона КУРНОСЕНКО: Отодвинуть менопаузу не получится: она зависит от запаса яйцеклеток, которые заложены природой. А это генетически наследуемый фактор. Но рамки материнства в наше время раздвигаются: много женщин рожают в позднем репродуктивном возрасте, то есть с 35 до 45 лет.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: При помощи вспомогательных репродуктивных технологий сегодня можно забеременеть и в 56, в 58 лет, если женщина соответствует определенным критериям программы. Самой возрастной маме, которая самостоятельно зачала, выносила и родила ребенка в Челябинской области, было 54 года.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: На территории Челябинской области вспомогательными репродуктивными технологиями по ОМС занимаются 11 медицинских учреждений. Женщина может выбрать организацию и получить помощь бесплатно. Сами технологии развивается быстрыми темпами. Сегодня изменились дозировки гормональных препаратов, которые назначаются женщине, стали более дифференцированными сами программы: они зависят от типа бесплодия, от возраста женщины и ее партнера, от того, какая это по счету попытка ЭКО. Благодаря достижениям эмбриологии мы научились оценивать качество эмбрионов, распознавать хромосомные патологии в рамках предимплантационной диагностики.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: Сейчас акушерско-гинекологическая помощь направлена на сохранение репродуктивного потенциала женщин. Если раньше при многих видах лечения приходилось удалять матку, яичники, то сейчас врачи стараются сохранить репродуктивные органы. Даже если у женщины есть злокачественные новообразования матки или яичников, сначала яйцеклетку забирают в специальное хранилище — криобанк, потом женщина проходит лечение и после достижения стойкой ремиссии по основному заболеванию, она может воспользоваться замороженными яйцеклетками и родить ребенка.

Илона КУРНОСЕНКО: Это программа отсроченного материнства. Если женщина хочет воспользоваться такой программой бесплатно, нужно обратиться в областной Перинатальный центр, в отделение ВРТ. Там ей помогут сохранить необходимый материал (ткань яичника, яйцеклетку, эмбрион).

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: В интернете тоже не всему следует доверять. Лучше отвести девочку к детскому гинекологу, он всегда ответит на любые вопросы, расскажет, как менструация должна проходить, про личную гигиену, про контрацепцию.

Илона КУРНОСЕНКО: Это правильно, мальчики должны беречь девочек.

Алексей ШЕРСТОБИТОВ: Вообще нужно пропагандировать культ семьи, тогда подростки начнут вести себя соответственно.