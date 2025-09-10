В Челябинской области все больше девочек-подростков решаются на материнство

А у кого-то уже в 16—17 лет начинается климакс

На Южном Урале тысячи взрослых женщин не могут зачать детей. Причины — разные, но заботиться о своем репродуктивном здоровье женщины должны с детства. В каком возрасте следует посещать врача-гинеколога, на какие симптомы обращать внимание и воздействия каких факторов избегать, Первому областному информагентству 10 сентября, в Международный день гинекологического здоровья, рассказала детский акушер-гинеколог высшей категории Консультационно-диагностического центра ГДКП № 9 Мария Грудина.

— Мария Сергеевна, часто можно услышать, что девочкам, в отличие от ребят, нужно беречь репродуктивное здоровье с детства. Какие ошибки воспитания могут негативно отразиться на репродуктивной сфере?

— Особенность женского организма в том, что весь набор яйцеклеток заложен в нем уже с 20 недель внутриутробного развития. И когда малышкам в месяц делают УЗИ брюшной полости, врач уже видит фолликулы в яичниках. Это норма. Поэтому девочке нужно беречь свое здоровье, в первую очередь избегать оперативного лечения, воспалительных заболеваний, инфекций, передающихся половым путем. Все остальное, к сожалению, предугадать сложно.

Иногда мы встречаем девочек с преждевременным истощением яичников, у которых уже в 16—17 лет наступает менопауза. Обычно это связано с генетической поломкой, а порой однозначного объяснения нет.

— Говорят, что на женское здоровье девочек влияют лишний вес и диеты.

— Диеты действительно идут не на пользу. Иногда мы видим девочек — отличниц, спортсменок, с невероятной силой воли, которые худеют до критического веса в 30—37 килограммов. Их организм находится в таком стрессе, что сразу же отключает детородную функцию — у них отключается менструация. Такое явление медики наблюдали в блокадном Ленинграде.

Ожирение тоже негативно влияет на становление цикла: возможны задержки или кровотечения. А иногда у девочек с лишним весом все хорошо. Это все очень индивидуально.





— Марина Сергеевна, с какого возраста нужно показывать девочку детскому гинекологу?

— Первого сентября вступил в силу новый приказ Минздрава, где рекомендовано посещать гинеколога с 6 лет. До этого первый раз малышей осматривали в 3 года. В этом возрасте мы должны исключить преждевременное половое развитие, какие-то воспалительные заболевания. Настоятельно рекомендую родителям не пропускать эти приемы.

Следующий визит к детскому гинекологу будет только в 13 лет. Здесь нас больше интересуют задержки полового развития и становление менструации. Далее ребенок должен показываться гинекологу ежегодно.

— Какие симптомы являются показанием для внепланового визита к врачу?

— Если ребенка что-то беспокоит, показаться врачу можно хоть с нуля лет: это какое-то раздражение, покраснение, болезненное мочеиспускание, плохие анализы мочи.

Считается, что в норме половое развитие девочки начинается в возрасте от 8 до 13 лет. Если грудь начинает расти до 8 лет или не растет после 13 лет, обязательно нужно проконсультироваться со специалистами — гинекологом и эндокринологом.

Менструации тоже сейчас молодеют и порой начинаются уже в 9—10 лет. В течение 2—3 лет мы должны получить регулярный цикл. Это время, когда при помощи витаминов, диеты и других средств мы можем направить репродуктивную систему в нужное русло. Если у вас болезненные или нерегулярные менструации, ждать до 18 лет не нужно. Также следует пойти к доктору.

В первый год возможны задержки до трех месяцев. Цикл может длиться от 24 до 45 дней, но длительность менструации не должна превышать восемь дней, все остальное — уже кровотечение. Первые 72 часа менструация может быть болезненной. Но если приходится принимать нестероидные противовоспалительные препараты, это ненормально — покажитесь врачу.

Кстати, девочкам очень важно соблюдать режим сна и отдыха. Гормоны, циркадность ритмов вырабатываются именно в ночное время, поэтому с 21:00 до 22:30 нам нужно лечь и спать 6—8 часов как минимум. Когда у нас дети сидят в телефоне, ложатся в два часа, а потом приходят с нарушением цикла, это из-за того, что мозг не отдохнул.

— Где принимают детские гинекологи?

— Они есть в поликлиниках, но не во всех. Если по месту жительства доктора нет, можно взять направление в нашу клинику.

— Думаю, многим родителям интересно, с какого возраста современные дети начинают взрослую жизнь?

— Половой дебют молодеет. В Центральной России он движется к возрасту 13—14 лет, а на Урале и дальше — к 14—16 годам. Растет количество девочек, которые рожают до 18 лет. Причем многие желают этого осознанно и становятся прекрасными мамами. Иногда к 18 годам девочки уже имеют по два ребенка.

Конечно, мы рассказываем девочкам-подросткам о контрацепции. Но первую беременность — запланированную или нет — желательно заканчивать родами. Это тоже вопрос репродуктивного здоровья.

Наши коллеги из Екатеринбурга провели опрос среди 12—13-летних девочек, оказавшихся в положении, и узнали, что многие из них не понимали связи между сексом и беременностью. Это подчеркивает важность просвещения. Также это вопрос защиты от насилия и педофилии. Мы объясняем маленьким девочкам, что их тело не следует показывать посторонним и что они имеют право отказать партнеру, не боясь негативных последствий.

Да, вопросы безопасности должны обсуждаться с родителями. Такие диалоги укрепляют доверие между родителем и ребенком. Важно, чтобы ребенок знал, что в случае опасности он может обратиться за помощью. Это особенно актуально, когда угроза исходит не только с улицы, но и от близких людей.

— Если беременность наступила, до какого возраста мамы могут влиять на решение ребенка — оставить малыша или нет?

— С 15 лет девочка может самостоятельно обращаться в больницу, и мы не ставим в известность маму. Но мы обязательно отправляем девушку в кризисный центр, где с ней разговаривает психолог, и даем «время тишины», чтобы девушка могла спокойно обдумать свое решение. Все подчинено определенному протоколу, и у нас он очень строго соблюдается.

— Сегодня в школах идет массовая вакцинация подростков от вируса папилломы человека. Она добровольная. Расскажите, пожалуйста, почему это важно.

— Челябинская область — второй регион в России, который проводит гендернейтральную вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ). Прививают и мальчиков, и девочек в возрасте 13 лет (а по инструкции проводить вакцинацию можно с 9 до 45 лет). Прививку ставят один раз в жизни, но она состоит из двух доз, которые вводят с разницей в полгода.

Вирус ВПЧ вызывает рак шейки матки, предраковый процесс, аногенитальные бородавки. И мы можем от этого защитить ребенка.

