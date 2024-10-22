В Челябинской области провели двухсотую трансплантацию почки

Медики спасли жизнь многодетному отцу-одиночке

На Южном Урале провели двухсотую трансплантацию почки. Это событие стало поводом для проведения большой научной конференции для врачей. На нее собрались доктора разных специализаций: хирурги, нефрологи, кардиологи, реаниматологи, а также спасенные пациенты и доноры.

Артур Хаятов родился в селе Муслюмово. Проблемы с почками у него обнаружили в 16 лет. Доктора говорили, что с таким недугом не дожить даже до 20. Сейчас Артуру уже 48. Он многодетный отец-одиночка и полон планов на дальнейшую жизнь.

«Это заслуга медиков нашей областной больницы. Почти всю жизнь я живу с одной почкой. Одну удалили практически сразу, а на место второй пересадили донорский орган», — рассказывает Артур.





Пересадку Артуру делали дважды. С первой донорской почкой мужчина жил восемь лет. Когда она отказала, какое-то время пациента спасала процедура диализа. В сентябре этого года Артуру провели повторную операцию. Она и стала двухсотой на Южном Урале.

«Перед операцией я сильно не волновался. Знал, что наши врачи меня вытащат в любом случае. Тяжеловато было в первые дни, а сейчас все хорошо. Огромный плюс, что больше я не привязан к диализу, я могу ехать, куда хочу, несмотря на расписание. К тому же ведь и диализ не идеален: чуть нарушил график — и давление скачет. А сейчас показатели как у здорового человека. Надеюсь, что с новой почкой смогу прожить еще 20, а может, и 30 лет», — рассказывает Артур.

Сейчас в Челябинской области трансплантацию почки ожидают около 200 человек. Еще несколько десятков южноуральцев стоят в листе ожидания на трансплантацию печени, сердца и костного мозга. Все эти операции проводят только в одной клинике региона — в Челябинской областной клинической больнице.

«Челябинский областной центр трансплантации, расположенный на базе ЧОКБ, выполняет все основные виды пересадок. За 15 лет мы пересадили 204 почки, 33 печени и 16 сердец. Кроме того, выполнено почти 400 трансплантаций роговицы и 26 трансплантаций костного мозга. В будущем мы намерены двигаться в сторону освоения трансплантации поджелудочной железы и других органов», — заявил на конференции главный трансплантолог Минздрава Челябинской области, руководитель Челябинского областного центра трансплантации Александр Полторак.





Почетным гостем конференции стал главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава РФ, академик РАН, заслуженный врач России Сергей Готье. Доктор отметил, что для развития трансплантологии в нашей стране большое значение имеет поддержка региональных властей, так как только она обеспечивает стабильность проведения таких вмешательств в стенах местных клиник.

«Жизненно спасающие операции гражданам Челябинской области должны делать в Челябинской области. Такие операции нельзя передать другим. Если человеку нужна трансплантация сердца, до Москвы он просто не доедет. Операцию нужно проводить здесь», — настаивает Готье.

По словам академика, коллектив Челябинской областной клинической больницы из года в год демонстрирует высокие стабильные результаты: пациенты челябинских докторов не просто выживают, они живут долго и получают другое качество жизни.

Также Сергей Готье призвал развивать взаимодействие между больницами региона, чтобы врачи использовали любую возможность спасти жизнь пациента.

«Если есть возможность изъять органы у умершего человека, то ее нужно использовать, чтобы они послужили выздоровлению других людей», — заметил доктор.

Между тем Александр Полаторак заявил о желании ЧОКБ увеличить количество родственных трансплантаций почки, когда кто-то из близких жертвует одной почкой в пользу больного. Этот вид пересадки используют, когда больной находится на грани жизни и смерти и не может ждать донора.





В Челябинской области около десяти человек уже стали донорами для своих близких при пересадке почки. В ЧОКБ для таких людей специально учредили особую награду — «Орден Данко». Сегодня ее вручили Гульсияр Сагитовой, которая пожертвовала почку своей дочери, чтобы та смогла вырастить маленького сына. Подробно ее историю мы рассказывали в отдельном материале.

Между тем на Южном Урале увеличили число операций по пересадке донорских органов.