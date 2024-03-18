На Южном Урале увеличили число операций по пересадке донорских органов

В прошлом году медики провели 30 таких операций

Специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова проинспектировали работу трансплантологического центра Челябинской областной клинической больницы, сообщается пресс-служба ЧОКБ.

Представители главного в РФ центра трансплантологии отметили положительный тренд на увеличение профильной помощи. По сравнению с 2021 годом количество трансплантаций в Челябинске увеличилось в четыре раза. В 2023 году местные медики пересадили своим пациентам 30 донорских органов.

«Трансплантация органов становится все более доступной населению области», — отметил специалист НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Ильдар Курбангулов.

Напомним, Челябинская областная клиническая больница остается единственной клиникой региона, где проводятся операции по пересадке почек, печени и сердца. Пересадку проводят, когда другое лечение больше не помогает.

В 2023 году челябинские хирурги впервые провели экстренную трансплантацию печени: из-за увлечения БАДами жительница Копейска оказалась на грани жизни и смерти.



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