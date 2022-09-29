Челябинка подарила свою почку дочери, чтобы та смогла вырастить сына

Родственная трансплантация стала первой после начала коронавирусной пандемии

Пенсионерка из Челябинска отдала свою почку дочери, чтобы та смогла вырастить малыша-сына. Эту историю о мужестве матерей и золотых руках медиков ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Челябинской областной клинической больницы.

Еще в юности челябинке Юле Сагитовой поставили серьезный диагноз — поликистоз почек. До поры до времени на жизни женщины это не отражалось, так как врачи подобрали правильное лечение и отодвинули наступление почечной недостаточности на максимально возможный срок. Однако все изменила беременность. Почки не смогли справиться с двойной нагрузкой.

«Я еле выносила сынишку. За беременность похудела на десять килограммов. Последнюю неделю даже не ела. После родов ребенка отправили сразу в реанимацию. Домой сынишка попал только через два месяца»,

— рассказывает пациентка.

Второй серьезный удар нанес коронавирус. Почки полностью отказали, и в жизни Юли появился диализ. Чтобы вывести жидкость из организма, женщина несколько раз в неделю ездила на специальную процедуру. Тогда и стало понятно, что Юле нужна срочная пересадка.

Стать донором согласилась 62-летняя мама Юли.

«Дочка больше двух месяцев жила без обеих почек. Я сильно переживала. И подгоняла ее с пересадкой, потому что годы идут и мне могли отказать в донорстве из-за возраста»,

— признается Гульсияр Сагитова.

Здоровье у Гульсияр оказалось отменным. Медики не нашли причин для отказа.

«Чтобы не превратить донора в инвалида, мы проверяем его как космонавта, делаем обследование всех систем: сердечно-сосудистой, ЖКТ, неврологической — и исключаем все очаги инфекции и хронического воспаления»,

— говорит руководитель Центра патологии почек ЧОКБ, главный внештатный нефролог Минздрава области Людмила Журавлева.

Нефролога поддерживает коллега.

«В случае родственной пересадки наша ответственность за донора крайне велика. Орган изымается у полностью здорового человека. Наша задача — не допустить ухудшения его здоровья»,

— говорит руководитель Центра трансплантологии ЧОКБ, главный трансплантолог Минздрава области Александр Полторак.

Медики обратились за помощью к директору Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова академику Сергею Готье. Он отправил в Челябинск своих коллег — заместителя Игоря Милосердова и хирурга Станислава Садовникова. Они принимали участие в операциях.

Медики работали одновременно на двух операционных столах. На одном бригада через небольшие проколы на животе изымала почку у Гульсияр, а на другом ее пересаживали в тело Юли.

«В отличие от трупной трансплантации пересадка донорского органа исключает ишемию. Орган практически сразу включается в общий кровоток. К тому же близкое родство обеспечивает прекрасное совпадение параметров, эти органы по своему генотипу совпадают как минимум на 50%»,

— замечают в пресс-службе ЧОДКБ.

Сегодня обе женщины чувствуют себя хорошо. Гульсияр рада, что ее дочь теперь сможет жить полной жизнью и растить сына.

Напомним, в Челябинской области первую трансплантацию почки провели в 2009 году. Это была и первая родственная трансплантация. С тех пор было пересажено 160 почек, 17 из них — родственные.

Пересадка почки Юле Сагитовой стала первой с начала коронавирусной пандемии: больше двух лет люди не обращались за такой помощью, так как боялись заразиться ковидом и умереть.

И еще немного статистики. По данным Центра трансплантологии ЧОКБ, на Южном Урале 1200 человек с больными почками живы благодаря тому, что постоянно проходят процедуру гемодиализа. Из них 236 человек стоят в листе ожидания на пересадку почки.