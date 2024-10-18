В Челябинской области прогнозируют рост инвестиций в регион на 15 процентов

Об этом сообщил Алексей Текслер в ходе двусторонней встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым

Сегодня, 18 октября, в рамках визита в Челябинскую область министр экономического развития Максим Решетников провел двустороннюю встречу с губернатором Алексеем Текслером. Глава региона представил федеральному министру основные экономические показатели области, отметив, что ожидает рост инвестиций в регион на 15 процентов, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Наш регион промышленный, исторически с развитыми обрабатывающими производствами. Но мы также активный агропромышленный регион. ВРП приблизится в этом году к трем триллионам рублей. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 446 млрд рублей. По итогам этого года прогнозируем рост инвестиций на 15%», — сообщил Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что экономика в Челябинской области активно развивается, регион ведет активную работу с инвесторами. Кроме того, Алексей Текслер выразил благодарность министру за внимание, оказанное региону, так как обсуждаемые в ходе сегодняшнего визита темы — туризма, развития промышленности, вопросов производительности труда — сейчас являются ключевыми.

Отметим, что Максим Решетников сегодня также провел селектор по подготовке к зимнему туристическому сезону, а также провел совещание на ГЛК «Солнечная долина». Руководитель Минэкономразвития РФ высоко оценил туристический потенциал Челябинской области.

