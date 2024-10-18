Максим Решетников: «Челябинская область грамотно сочетает федеральные и региональные меры поддержки»

Министр экономического развития высоко оценил туристический потенциал региона

В рамках визита в Челябинскую область министр экономического развития Максим Решетников оценил региональные туристические объекты. Также он отметил, что Южный Урал является примером грамотного сочетания федеральных и региональных мер поддержки в сфере туризма, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Не все оказались готовы к этому, для нас важно держать связь с регионами. А Челябинская область грамотно сочетает федеральные и региональные меры поддержки. Коллеги активно участвуют в федеральных программах, были лидерами на получение средств на модульные конструкции. Сейчас идет активный ввод объектов. Губернатор держит вопрос на личном контроле. По субсидированию программ строительства гостиниц и новых центров притяжения Челябинской области одобрено шесть проектов», — заявил Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что туристическая отрасль набирает обороты, а средства, которые государство выделяет на ее поддержку, кратно выросли. Говорят о Челябинской области, министр подчеркнул, что регион правильно занимается диверсификацией экономики, используя мощный рекреационный потенциал.

«Область разная, богатая культурой, людьми, историей. Заложен хороший тренд, который мы будем поддерживать, чтобы все россияне сюда приезжали, и постепенно выходить на экспорт туристических услуг. В этом году число иностранцев, приехавших в Россию, очень убедительно, на рынке место есть всем», — сказал Максим Решетников.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил президента, правительство и Минэкономразвития РФ за пристальное внимание и поддержку туризма в регионах.

«Благодаря этому у нас есть возможность раскрыть наш туристический потенциал. У нас он сосредоточен на природно-экологическом туризме. Ежегодно растет поток туристов, с 2019 года рост — более чем на 40%. Кроме этого, мы центр промтуризма. Много мероприятий проводим и в плане развития событийного туризма, большое количество спортивных соревнований. В этом году ожидаем более 1,8 миллиона посещений наших горнолыжных комплексов. Постепенно переводим их на единый ски-пасс для удобства туристов. Мы меняем стереотипы о регионе», — резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, что Максим Решетников провел Всероссийский селектор по подготовке к зимнему туристическому сезону. Совещание состоялось на ГЛК «Солнечная долина».