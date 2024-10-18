Максим Решетников и Алексей Текслер осмотрели строящийся возле Тургояка курорт

Сдать комплекс планируют в 2027 году

Комплекс, строящийся на базе отдыха «Баден-Баден Тургояк», является одним из ключевых инвестиционных туристических проектов Челябинской области на 2024—2027 годы. С господдержкой строят парк-отель из трех корпусов на более чем 600 мест с рестораном и лобби-баром. На курорте будут закрытый, открытый, детский и инфинити бассейны, кафе и 17 модульных домов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





«Туристическая отрасль набирает обороты в регионе, и средства, которые государство выделяет на поддержку туризма, кратно выросли. Челябинская область здесь — очень грамотный пример сочетания федеральных и региональных мер поддержки. Региону есть что предложить, и мы продолжим помогать коллегам», — отметил Максим Решетников.





Алексей Текслер поблагодарил Минэкономразвития за господдержку создания модульных отелей.

«Потрясающая программа, которая позволяет ежегодно вводить большое количество мест для размещения туристов. При такой поддержке туризм в нашем регионе развивается активно, будем этому способствовать и дальше», — сказал губернатор.





Строительством курорта занимается компания «Тургояк Резорт». Она участвует как в региональных, так и в федеральных программах поддержки. В частности, по развитию инфраструктуры, строительству модульных домов и дорог. Обеспечена и реализация мастер-плана, который был разработан по поручению губернатора.

«Получится курорт не только регионального, а федерального значения, на котором можно отдохнуть семьей. Здесь будет не только отдых, но и оздоровление. В 2026 году планируется сдача второго и третьего корпусов, это апартаменты, а сам отель — в 2027 году», — рассказал руководитель компании «Тургояк Резорт» Вячеслав Жилин.





Он также отметил, что озеро Тургояк — это главный природный объект, за который фирма переживает. Водоем должен быть чистым, в нормальном состоянии.