В Челябинской области зимой будет работать девять ГЛК

Большая часть откроется во второй половине ноября

Этой зимой в Челябинской области туристов будут принимать девять горнолыжных комплексов. Большая часть откроется уже в ноябре. Общее количество трасс — 52, а их суммарная длина — примерно 57 километров. Ожидается до 1,8 миллиона туристов, для которых есть 30 гостиничных комплексов. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на Всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Встреча проводится на ГЛК «Солнечная долина» под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Он в приветственном выступлении отметил, что горнолыжный туризм остается одним из ключевых направлений отдыха зимой.

«Мы прогнозируем на ноябрь — март около 33 миллионов турпоездок, что на 4 миллиона больше, чем в прошлом году. Понимаем, что нагрузка на инфраструктуру и курорты будет расти, но и сами курорты растут. Сейчас важно скоординировать действия регионов, транспортной отрасли, отельеров и контрольно-надзорных органов. Создать условия, для того чтобы туристы комфортно и безопасно добрались до места отдыха, остановились на ночевку, посетили интересные места»,— сказал Максим Решетников.

В семи регионах, в том числе в Челябинской области, строят инфраструктуру для таких курортов. На «Солнечной долине», в частности, занимаются обновлением кресельного подъемника. Работа идет по графику. В этом году на ГЛК запустили новый гостиничный комплекс на 60 номеров. Суммарно курорт теперь рассчитан более чем на 500 тысяч посещений.





«Растет спрос, и это мотивирует бизнес более активно вкладываться в развитие данного рекреационного направления. Меры поддержки, которые сегодня есть, несмотря на высокую ставку, позволяют нам развивать в целом престиж в отрасли и проекты горнолыжной направленности в частности»,— отметил Алексей Текслер.

На ГЛК «Завьялиха» увеличили в два раза пропускную способность подъемников, обновили оборудование для проката. В этом году запустят гостиничный комплекс «Каменный цветок». В предстоящем сезоне планируют расширить действие единого ски-пасса для отдыхающих на «Солнечной долине» и «Завьялихе». Алексей Текслер также сообщил, что начинается обновление ГЛК «Аджигардак». На модернизацию направят почти 60 миллиардов рублей, а в рамках первой очереди — более 20 миллиардов.

«Сегодня туристическая сфера — одна из самых быстро растущих в российской экономике. Это актуально и для нашего региона. Несмотря на то что Челябинская область — промышленный центр, мы один из туристических центров и будем развивать это направление. Президент поставил задачу увеличить общий доход, повысить вклад туризма в ВВП. Челябинская область имеет ряд конкурентных преимуществ. У нас замечательная природа — озера, горы. Мы развиваем природный, горнолыжный, промышленный, сельский, событийный туризм»,— сказал губернатор.





Приоритеты в развитии туризма — увеличение номерного фонда, расширение точек притяжения и развитие инфраструктуры. С начала этого года туристический поток в Челябинскую область составил 1,3 миллиона поездок. Помимо традиционных лидеров — Челябинска и Магнитогорска, наблюдается прирост турпотока в кластере «Горный Урал». Количество размещений составляет более 900 тысяч человек. Платных услуг в сфере туризма оказали почти на 20 миллиардов рублей, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

«Мы — лидеры Уральского федерального округа по средней длительности пребывания туристов. Положительную динамику связываем в том числе с реализацией на высоком уровне мероприятий летнего туристического сезона»,— подчеркнул губернатор.

За два года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» привлекли в регион более 300 миллионов рублей в виде единой субсидии Минэкономразвития РФ. Эти средства использованы для развития как действующих, так и новых точек притяжения.





В особо охраняемых природных территориях создают туристические тропы и маршруты. Сейчас их уже 140 общей протяженностью более 1100 километров. Через Челябинскую область проходит маркированный маршрут по Уральским горам, из Башкирии в Свердловскую область.

По федеральной программе создания модульных некапитальных средств размещения привлекли средства на такие гостиницы. Создают их в основном на землях особо охраняемых территорий. До конца этого года появится 637 номеров. В музее-заповеднике «Аркаим» в рамках модернизации открыли 43 номера.





Затронул Алексей Текслер и вопрос безопасности. В Челябинской области проводятся турниры разного уровня. Поэтому организаторы работают со спасателями, медиками. Все соглашения есть, как и расписанные планы действий. Продолжается работа с Министерством экономического развития РФ. У региона большие планы и интересные проекты.