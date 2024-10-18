Алексей Текслер огласил предложения по развитию спорта

Глава региона выступил на заседании под руководством Владимира Путина

Губернатор Челябинской области выступил с докладом на Совете при президенте РФ. Алексей Текслер возглавлял рабочую группу по подготовке заседания. В Уфе на спортивном форуме «Россия — спортивная держава» обсудили роль негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Деятельность таких организаций охватывает миллионы людей и, безусловно, заслуживает особого внимания со стороны государства, дополнительной поддержки, гибкого и эффективного контроля, который задавал бы высокую планку качества работы и при этом не создавал бы бюрократических барьеров», — отметил Владимир Путин.





Президент также обратил внимание на значимую роль физкультурно-спортивных организаций в системе физического воспитания детей и молодежи, в формировании в обществе культуры активного и здорового образа жизни, в развитии российской экономики, социальной сферы, современной инфраструктуры для жизни.



Как сообщил Алексей Текслер, при подготовке заседания особое внимание уделили реализации поручений президента по повышению вклада физической культуры и спорта в достижение национальных целей развития России.

На обсуждение совета вынесли следующие предложения:

вовлечение негосударственных организаций в практическую реализацию важнейших стратегических документов в области физической культуры и спорта;

внесение изменений, направленных на достижение национальных целей развития, в нормативные документы в области развития физкультуры и спорта и их синхронизация;

изменение механизма учета негосударственных физкультурно-спортивных организаций через совершенствование ОКВЭД и разделение кодов, касающихся физкультуры и спорта, от деятельности, связанной с отдыхом и развлечениями;

внесение всех спортивных организаций в единую информационную систему, обеспечение доступа к ней как организациям, так и гражданам, занимающимся спортом;

совершенствование механизма управления развитием видов спорта на всех уровнях с сохранением ключевой роли спортивных федераций;

конкретизация обязанностей общероссийских и региональных спортивных федераций, в том числе в рамках контроля за реализацией программ развития видов спорта;

распространение положительного опыта Челябинской области по работе Фонда поддержки спорта;

утверждение перечня видов спорта, вносящих наибольший и комплексный вклад в достижение национальных целей, и разработка их мер поддержки;

правовое регулирование вопросов установления взносов организаторами физкультурных и спортивных мероприятий — определение оснований для взимания, предельных размеров и исключений по уплате для льготных категорий граждан, в том числе семей участников специальной военной операции и детей из малообеспеченных семей;

комплексная поддержка негосударственных физкультурно-спортивных организаций, в том числе через расширение их участия в исполнении соцзаказа на оказание государственных (муниципальных) услуг;

налоговое стимулирование инвесторов и собственников спортивных сооружений.

Губернатор Челябинской области также сказал, что тема заседания совета вызвала живую заинтересованность со стороны широкой спортивной общественности.

«Было очень много предложений. Спасибо всем федерациям, Министерству спорта России, администрации президента за возможность все эти вопросы обсудить. Предложения, которые мы в итоге выработали, — системные, призваны совершенствовать в целом систему управления физкультуры и спорта нашей страны», — резюмировал Алексей Текслер.