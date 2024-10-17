Алексей Текслер ознакомился с опытом работы межвузовского кампуса в Уфе

Губернатор Челябинской области осмотрел площадки Евразийского НОЦ в рамках форума «Россия — спортивная держава»

Сегодня, 17 октября, на XII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе губернатор Алексей Текслер ознакомился с опытом работы межвузовского кампуса. Подобный научно-образовательный центр в скором времени появится и в Челябинске. Глава региона высоко оценил опыт коллег из Башкортостана, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Алексей Текслер осмотрел площадки кампуса в рамках работы на XII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Как и в Челябинске, уфимский кампус создан в рамках нацпроекта «Наука и университеты» по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Кампус в Уфе сегодня — центр развития науки, инноваций и современного образования Башкортостана. Это место притяжения не только студентов и ученых, но и современное общественное пространство для жителей города. А по проекту второй очереди предусмотрено строительство семи высотных доминант, олицетворяющих семь башкирских родов.

Создавая свой кампус, соседи из Башкирии поставили перед собой амбициозные цели: сформировать новую среду университетов, действующих в Республике, увеличить международную привлекательность высшего образования, увеличив кратный рост числа студентов из других регионов РФ и иностранных студентов — до 52,5 тысяч человек к 2030 году.

Напомним, в Челябинске строительство межуниверситетского кампуса находится в активной фазе. Это современный студенческий городок, где будут жить и учиться около 5 тыс. человек. Участниками проекта являются 7 южноуральских вузов, а его строительство проходит в три этапа.

Первый из них был завершен в августе этого года. Так, были построены две гостиницы для студентов на 336 мест. В рамках второго этапа будет построено еще 6 гостиниц с размещением в них более 3 тысяч студентов и преподавателей. Планируется, что занятия в кампусе стартуют в 2026 году.