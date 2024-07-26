В Челябинской области продлят программу модернизации первичного звена здравоохранения

Ее перспективные проекты губернатор обсудил сегодня с главой Минздрава России

Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Челябинской области по поручению президента будет продлена. Сегодня губернатор Алексей Текслер обсудил ее перспективные проекты с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Ряд объектов, введенных по данной программе, глава региона представил сегодня главе Минздрава, в частности, отделение медицинской профилактики городской клинической больницы № 1 Челябинска.

«Хочу отметить, что модернизация первичного звена — это не просто покраска стен или строительство новых зданий и приобретение оборудования. Мы видим, что здесь меняются технологические подходы, в первую очередь, это информационная система, которая позволила для пациента формировать „бесшовный путь“. Врачи видят все амбулаторные обследования, стационарную часть. Это повышает качество лечения», — прокомментировал Михаил Мурашко.

Он также отметил плюсы внедрения в медицину искусственного интеллекта.

«В прошлом году за счет федеральных средств было профинансировано внедрение таких программных продуктов. Сегодня они уже используются в скрининговых программах, для маммографии, что значительно повышает качество диагностики и выявления ранних форм злокачественных новообразований», — добавил министр.

Отделение медпрофилактики ГКБ № 1 работает пять дней в неделю, периодически проводятся субботние проверки здоровья. Специалисты отделения проводят диспансеризацию взрослого населения (в том числе углубленную), медицинские периодические профосмотры. В поликлинике удобно проходить диспансеризацию, потому что все обследования пациента проводятся в одном месте. За год обследование проходят более 12 тысяч человек.

В 2023 году в больнице запустили новые аппараты МСКТ и МРТ в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Причем аппарат МРТ появился в больнице впервые за весь период ее существования. Сейчас на нем проводят до 250 исследований в месяц. Исследования на МСКТ-аппарате проводились в больнице и раньше, но для пациентов весом не более 100 килограммов. На новом можно обследовать пациента весом до 200 килограммов.

В отделении успешно налажена работа пневмопочты. Она существенно облегчает работу сотрудников и экономит время, гарантирует безопасность, надежность и сохранность исследуемого материала.

«Отдельный упор и внимание на программу „Модернизация первичного звена здравоохранения“. Действительно, большое количество объектов вводится. По поручению президента программа будет продлена. Мы сегодня обсуждали перспективные проекты, которые будут в нее включены. Сейчас готовим соответствующие заявки, обоснования в программу следующего этапа. Мы сегодня обсуждали поликлинику на северо-западе в Челябинске, поликлинику в Миассе и ряд других объектов», — подчеркнул Алексей Текслер.

До этого глава Минздрава посетил Южно‑Уральский государственный медицинский университет, где ему показали уникальные VR‑технологии для обучения будущих медиков, а также региональный сосудистый центр ЧОКБ, обновленный детский травмпункт и стройплощадку хирургического корпуса ЧОДКБ. А в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины Михаил Мурашко увидел единственную в регионе систему «Кибернож».

