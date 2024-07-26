Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посетил Южно‑Уральский государственный медицинский университет

Преподаватели показали министру уникальные VR‑технологии для обучения будущих медиков

В пятницу, 26 июля, в Челябинске с рабочим визитом находится министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером они посетили Южно-Уральский государственный медицинский университет, где сейчас обучаются 10,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Гостям показали интерактивную площадку для стоматологов и специалистов в области реабилитации, а также образовательные VR-технологии, аналогов которым нет ни в одном медицинском вузе Урала.





Комплексные технологии позволяют будущим медикам полностью погрузиться в виртуальную среду, имитирующую реальные ситуации для освоения медицинских практик. Использование VR-технологий позволяет моделировать различные реалистичные сценарии медицинских случаев. Кроме того, цифровые технологии дают возможность организовать удаленное обучение.









Губернатор Алексей Текслер рассказал о перспективах развития вуза. Университет планирует построить новый междисциплинарный корпус, где у каждого направления, у каждой кафедры будет свой этаж.

«Кроме того, вузу нужен спортивный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы планируем, что количество студентов в ЮУГМУ будет увеличиваться, совершенно точно такая база необходима. Регион готов в этом участвовать», — заявил Алексей Текслер.





Министр и губернатор пообщались со студентами, волонтерами-медиками и представителями Российских студенческих отрядов (РСО).

«Опыт РСО необходимо тиражировать. В таких отрядах ребята получают реальный опыт работы», — заметил Михаил Мурашко.

Также министр пообещал передать вузу презентационные материалы конференции «Здоровое общество», которая прошла недавно при поддержке Минздрава РФ и Росконгресса.

«Челябинская область — опорный регион с большим количеством предприятий. Здесь это будет крайне полезно», — подчеркнул Мурашко.

Вместе с министром на Южный Урал приехала команда узких специалистов. Главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов высоко оценил достижения южноуральских коллег в деле снижения младенческой смертности.