Онкологи показали Михаилу Мурашко единственную в регионе систему «Кибернож»

Глава Минздрава РФ и губернатор посетили Челябинский центр онкологии и ядерной медицины

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили Челябинский центр онкологии и ядерной медицины, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сначала гостям показали отделение онкоурологии, где проводят более тысячи операций за год: 60—70% вмешательств выполняют через проколы, без больших разрезов. В этом году подразделению исполняется 25 лет. К юбилею здесь сделали ремонт в соответствии с современным дизайном и корпоративным стилем учреждения.

Также Михаил Мурашко и Алексей Текслер посетили отделение радиотерапии, где применяются современные методики лучевой терапии, обеспечивающие облучение с высокой точностью.

«Это один из самых мощных онкологических центров на Урале, который позволяет оказывать практически все виды помощи. Сегодня в рамках визита присутствуют наши ведущие специалисты из федеральных центров, которые консультируют, которые совместно проводят осмотры, телемедицинские консультации. Это повышает качество диагностики и лечения и, конечно же, улучшает исходы», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Челябинский центр онкологии и ядерной медицины является основной базой лучевой терапии на Южном Урале. Учреждение оснащено линейными ускорителями по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» и единственной в Челябинской области роботизированной радиохирургической системой «Кибернож».

До этого глава Минздрава посетил Южно‑Уральский государственный медицинский университет, где ему показали уникальные VR‑технологии для обучения будущих медиков, а также региональный сосудистый центр ЧОКБ.

