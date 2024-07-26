Михаил Мурашко оценил работу кардиохирургов Челябинской областной больницы

Каждые сутки в клинике оперируют около 20 пациентов с инсультами и инфарктами

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко продолжает осмотр медицинских организаций Челябинской области. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером он посетил региональный сосудистый центр Челябинской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Через руки медиков центра за год проходят более 3600 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом, патологиями сосудов головного мозга и магистральных сосудов шеи. Все они получают высокотехнологичную специализированную помощь.

Михаилу Мурашко показали экстренный приемный покой, где происходит сортировка пациентов в зависимости от патологии. Потом гостей провели в рентгенхирургическую операционную, где каждые сутки, и днем и ночью, проводят до 20 операций пациентам с инфарктами и инсультами.

Михаил Мурашко осмотрел кардиореанимацию, где стабилизируют пациентов, поступивших в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, здесь выхаживают больных после операций на сердце и после пересадки сердца.

Также глава Минздрава заглянул в зал телемедицины, откуда челябинские врачи проводят телеконсультации для коллег из области: врачи могут обмениваться снимками, результатами обследований и давать рекомендации по лечению тяжелых пациентов, оперативно решать вопросы по переводу больного в Челябинск. Оперативность особенно важна при сосудистых катастрофах.

Показали министру и центр мониторинга, специалисты которого по видеосвязи наблюдают за показателями каждого тяжелого пациента с инфарктом или инсультом. Камеры видеонаблюдения установлены над каждой реанимационной койкой в районных и городских клиниках. Таким образом, областные врачи могут вовремя вмешаться в ход лечения, посоветовать коллегам изменить тактику или поднять вопрос о переводе пациента в областной стационар с помощью санавиации для проведения хирургических манипуляций.

До этого глава Минздрава посетил Южно‑Уральский государственный медицинский университет, где ему показали уникальные VR‑технологии для обучения будущих медиков.