Михаил Мурашко осмотрел площадку, где строится хирургический корпус ЧОДКБ

Работы идут с опережением сроков

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили строительную площадку нового хирургического корпуса ЧОДКБ, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Проект корпуса не имеет аналогов и включает в себя ряд креативных особенностей. Например, у корпуса будет частично эксплуатируемая кровля с малыми архитектурными формами. Также корпус включит в себя множество одноместных палат площадью не менее 20 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе.





Корпус рассчитан на 300 коек: 230 из них займут пациенты хирургических отделений, а еще 70 отдадут детской онкогематологии. Новые площади также позволят развивать новые направления. Например, хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов (почки, печени, легких) и костного мозга. Если сейчас за подобной помощью южноуральцы ездят в федеральные центры, после открытия этого корпуса решить проблему можно будет в Челябинске. Сдать объект планируют в 2026 году.

«Мы идем по строительству с опережением сроков, держим вопрос на особом контроле», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона и глава Минздрава обсудили вопрос строительства многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске. К его строительству власти Челябинской области надеются приступить в 2025 году.

До этого глава Минздрава посетил Южно‑Уральский государственный медицинский университет, где ему показали уникальные VR‑технологии для обучения будущих медиков, а также региональный сосудистый центр ЧОКБ. А в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины Михаил Мурашко увидел единственную в регионе систему «Кибернож».

