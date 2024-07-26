Обновленный детский травмпункт откроют в Челябинске в понедельник

Сегодня здесь побывал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко

Глава Минздрава России Михаил Мурашко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрели городской детский травмпункт, где только что завершился капитальный ремонт помещений, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Для комфорта пациентов и родителей площадь отделения расширена практически в два раза. Организованы зоны с яркой и удобной мебелью для отдыха детей», — сообщают в пресс-службе.

В отделение закупили новое оборудование для диагностики, включая цифровую рентгенографию, ультразвуковые исследования и МРТ.

Для пациентов детский травмпункт на проспекте Ленина, 38, будет открыт с понедельника, 29 июля. Экстренных пациентов здесь будут принимать круглосуточно. Кроме того, травматологи и ортопеды будут вести консультативный прием детей.

«Это современный объект, и я очень рад, что у нас в регионе строятся, возводятся и ремонтируются новые объекты, абсолютно современные, которые соответствуют всем необходимым стандартам. Я хочу поблагодарить Михаила Альбертовича и всю его команду за поддержку регионального здравоохранения. Будем дальше взаимодействовать для того, чтобы улучшать качество и решать главные задачи, которые перед нами сегодня стоят, — это демографические задачи и вопросы продления жизни, качественной жизни, вопросы материнства и детства», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Михаил Мурашко осмотрел также площадку, где строится хирургический корпус ЧОДКБ.

До этого глава Минздрава посетил Южно-Уральский государственный медицинский университет, где ему показали уникальные VR‑технологии для обучения будущих медиков, а также региональный сосудистый центр ЧОКБ. А в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины Михаил Мурашко увидел единственную в регионе систему «Кибернож».