В Челябинской области пострадавшая при пожаре семья участника СВО купила квартиру

Деньги на покупку жилья выделили по поручению Алексея Текслера

Семья участника спецоперации из поселка Василовка Катав-Ивановского района, оставшаяся без крыши над головой из-за пожара, купила квартиру в Юрюзани. Средства на приобретение жилья потерпевшим выделили по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

Напомним, пожар в доме участника СВО произошел в ночь на 20 апреля из-за короткого замыкания электропроводки на веранде. В результате погибли четверо несовершеннолетних детей, еще одному ребенку удалось спастись. Их мать в этот момент находилась в Москве — навещала в госпитале раненого мужа. За детьми просила присмотреть родственников.

Губернатор Алексей Текслер тогда сообщил, что семье будет оказана вся необходимая помощь. Впоследствии по его поручению потерпевшим выделили деньги на покупку нового жилья и материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Также было организовано комплексное сопровождение семьи.

На полученные деньги семья приобрела двухкомнатную благоустроенную квартиру в Юрюзани и в ближайшее время переедет.