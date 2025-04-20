На пожаре в Катав-Ивановском районе погибли дети участника СВО

Их мать уехала к раненому мужу в госпиталь

Пожар в Василовке под Юрюзанью, унесший жизни четверых детей, произошел в семье участника спецоперации, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телегам-канале.

«Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных»,— уточнил глава региона.

На место ЧП по поручению губернатора уже выехали министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева, представители фонда «Защитники Отечества» и бригада психологической помощи из центра «Семья».

«Семью не бросим, поможем всемерно»,— добавил Алексей Текслер.

Напомним, ЧП произошло в субботу, 19 апреля, вечером. Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание электропроводки на веранде. Огонь полностью объял жилой дом, в котором находились 12-летняя девочка, семилетний мальчик и пятилетние близнецы. Они погибли.