Минтруд опубликовал проект календаря выходных на 2027 год

Новогодние каникулы продлятся 11 дней, а самые длинные выходные ждут россиян в ноябре

Министерство труда России представило проект календаря рабочих и праздничных дней на 2027 год. Документ вынесен на общественное обсуждение на сайте правительства, сообщает «ФедералПресс».

Согласно предложению ведомства, новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, правительство ежегодно переносит выходные, выпадающие на праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются.

В 2027 году благодаря таким переносам россиян ждут:

— трехдневные выходные в феврале (21–23 февраля), марте (6–8 марта), дважды в мае (1–3 мая и 8–10 мая) и в июне (12–14 июня);

— четырехдневные выходные в ноябре (4–7 ноября);

— дополнительный выходной — 31 декабря 2027 года.





Напомним, в 2026 году майские праздники будут короче из-за длинных новогодних каникул. 1 мая выпадает на пятницу, поэтому отдых продлится три дня — с 1 по 3 мая. День Победы приходится на субботу, но по закону выходной переносится на следующий рабочий день — 11 мая. Таким образом, праздничные выходные продлятся с 9 по 11 мая. С 4 по 8 мая — рабочие дни.